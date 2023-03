Transformación digital: una parte central de la agenda

Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo, abrió la jornada de Transformación Digital con un análisis profundo sobre innovación, digitalización, metaverso e inteligencia artificial.

Las agendas de las compañías se ven marcadas por la innovación digital, pero no es lo único. Bilinkis aseguró que "hay muchos vectores de innovación que no están ligados a la digitalización, como por ejemplo el veganismo o conciencia ecológica que transforma la actividad o incentivos de una empresa".

"La innovación digital funciona a otro ritmo, los cambios de las personas son lentos, es por eso que es natural que terminamos sintiendo que todo el aluvión de cambios provenga de la digitalización. Pero los cambios ligados a las prácticas de recursos humanos, por ejemplo, son variables de cambio muy fuertes para las organizaciones".

Al respecto y hablando de las generaciones más grandes señaló que "los que tenemos 40 o 50 años, somos gente nacida en el pasado, que habita en el presente, pero por nuestras posiciones tenemos la responsabilidad de construir el futuro. En esto, no hay que esperar a los más rezagados porque no hay nada que haga que nuestra generación no pueda vivir en el presente conectado con ese futuro para hacer los cambios necesarios".

La pandemia, según Bilinkis, hizo que los humanos descubramos el "superpoder" de reorganizar toda la población mundial para continuar funcionando desde sus casas".

"Transformamos la manera de educar y de trabajar en un fin de semana, obviamente, con falencias porque se hizo sin planificación, con déficit de infraestructura, pero se hizo".

Finalmente, hizo un análisis sobre la importancia de innovar en educación, un sector al que hay que prestar atención para profundizar avances del futuro.

"La primera pregunta que se debería hacer en el proceso educativo es ¿qué habilidades van a ser necesarias en el 2045? Nadie se hace esa pregunta, las currículas son de la década del '80, la metodología del '50, algo que no debería ser así porque la educación debería ser anticipatoria, ni siquiera reactiva".