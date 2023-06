Techint insiste en el negocio del litio con oferta a los accionista de Alpha Lithium, la respuesta de la canadiense

Tecpetrol, empresa del Grupo Techint, anunció que hará una oferta formal de adquisición directamente a los accionistas de Alpha Lithium. De esta forma, la empresa del grupo de Paolo Rocca, que ya había hecho una oferta al directorio de la empresa, reafirma su intención de entrar en el negocio del litio a través de la compra de acciones de la minera que tiene operaciones en la Argentina.

Mientras Tecpetrol señaló en un comunicado que la operación implicaría el "pago en efectivo altamente seguro a los accionistas de Alpha expuestos a riesgos como propietarios de una compañía de exploración de litio en etapa inicial ", la empresa canadiense respondió que "los accionistas de Alpha Lithium no están obligados a tomar ninguna medida en respuesta al anuncio de Tecpetrol en este momento, ya que solo se ha anunciado una posible oferta y no se ha hecho formalmente"

A la vez que remarcó: "Deseamos informar a los accionistas que el anuncio de Tecpetrol parece contener una serie de declaraciones engañosas, objetivamente inexactas e incompletas; y, por lo tanto, debe verse con gran escepticismo y cautela".

La firma del Grupo Techint, constituida en España aseguró que "la oferta ofrece a los accionistas la oportunidad de determinar el resultado de su inversión después de la falta de voluntad de Alpha para participar".

Las ofertas de Tecpetrol

El anuncio de oferta hostil a los accionista es un nuevo intento del brazo energético del Grupo Techint por entrar en el negocio del litio. En mayo, la firma ya había realizado a Alpha Lithium un oferta de 214 dólares canadienses para comprar la compañía (en ese entonces u$s 177 millones).

En ese momento, el directorio de Alpha Lithium, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Canadá, los Estados Unidos y Alemania, rechazó la propuesta, luego de considerarla " oportunista y no en el mejor interés de Alpha o sus accionistas ".

El Grupo de Paolo Rocca quiere entrar al negocio del litio

Según expresó Tecpetrol en el comunicado, esta nueva propuesta "sigue a los repetidos intentos de comprometerse constructivamente con la gerencia y los asesores de Alpha. Más recientemente, Tecpetrol sugirió que las partes entablaran conversaciones confidenciales con respecto al valor de la compañía para determinar si se podía presentar un precio de transacción mutuamente aceptable a los accionistas de Alpha para su consideración".

Tecpetrol también señaló que le reiteró a Alpha que tenía la capacidad de aumentar el valor de su propuesta si las partes podían llegar a un acuerdo sobre un precio de transacción mutuamente aceptable.

Con el fin de facilitar estas discusiones, Tecpetrol renunció a sus solicitudes anteriores de debida diligencia y exclusividad. A pesar de la renuncia a la solicitud de diligencia debida, que eliminó la necesidad de un acuerdo de confidencialidad, Alpha sigue insistiendo en que Tecpetrol ejecute un acuerdo integral de confidencialidad que impediría a Tecpetrol hacer una oferta directamente a los accionistas y limitaría inapropiadamente las opciones estratégicas de Tecpetrol; privar a los accionistas de la oportunidad de elegir aceptar o rechazar la oferta.

Según la empresa del Grupo Techint, su intención, en línea con su estrategia de transición energética, " es desarrollar responsablemente estos activos de litio premium como parte de la cadena de suministro integrada de baterías occidentales ".

Alpha Lithium en la Argentina

Alpha Lithium es dueña del 85% de Alpha One Lithium, empresa que tiene la concesión del salar Tolillar, en Salta, un total de 27.500 hectáreas. A fines de 2021, le vendió el 15% de esa compañía a Uranium One, filial del gigante ruso Rosatom. Esta empresa conservó una opción por incrementar su participación al 50%, a cambio de u$s 185 millones, y asegurar el derecho a comprar el 100% de la producción futura del proyecto.

Según informa Alpha Lithium en su sitio web, con sólo el 32% del salar explorado a la fecha, los trabajos hechos muestran 2,1 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) indicadas y 1,2 millones de toneladas inferidas.

Su otro proyecto es en el Salar del Hombre Muerto, de Catamarca. Allí compró un total de 5072 hectáreas, de las cuales las últimas 3800 fueron adquiridas a mediados de 2021. El yacimiento contiene uno de los litios de mayor pureza del planeta. Allí, donde también tienen presencia las estadounidenses Livent y Allkem (que anunciaron recientemente su fusión entre ellas), el mayor tenedor es la surcoreana Posco, cuya inversión suma u$s 4000 millones.

Al 31 de diciembre de 2022, los activos de Alpha Lithium estaban valuados en unos u$s 500 millones. Actualmente, su capitalización de mercado supera los u$s 165 millones.