Son argentinos, su empresa sorprendió en Silicon Valley y ahora vale u$s 33 M: cómo lo lograron

La startup argentina Menta anunció que concretó una ronda de financiamiento semilla de u$s 6 millones liderada por Base10, un importante fondo de Silicon Valley inversor de compañías como Nubank, Brex, Cabify y Figma entre otras. Con esta inyección, la compañía que se dedica a crear soluciones de finanzas embebidas para compañías B2B alcanzó una valuación de u$s 33 millones.

La joven empresa había levantado su ronda pre semilla en noviembre del año pasado por un total de u$s 1,7 millones. En ese caso, la ronda estuvo liderada por otro fondo californiano, Pear VC, que volvió a acompañar en esta ocasión. Además se sumaron fondos como Matterscale y Gilgamesh.

"Fue tal el interés en nuestra solución que tuvimos que generar una nota adicional para que más inversores, relevantes para la empresa, se sumaran en la ronda", explicó Virginia Folgueiro, cofundadora y CEO de Menta, tras el anuncio, y agregó que, con este capital la empresa buscará afianzar su posicionamiento en México, Colombia y Argentina, alcanzar nuevos mercados y fortalecer y diversificar su solución de pagos y finanzas embebidas.

Qué hace Menta y quiénes la fundaron

Folgueiro, una ex NaranjaX, fue quien dio el primer paso de la compañía. En su trabajo había implementado una solución similar pero con grandes dificultades en el camino por lo que se plantó el objetivo de eliminar fricciones en la industria de pagos. Luego convocó a Alejandro Quirno Lavalle (actual CMO) y el tercero en sumarse fue Santiago Lorenzo, como CTO. "Todos trabajamos en el rubro hace muchos años y veíamos puntos de mejora que a veces son difíciles de implementar en empresas muy grandes. Me tomé una cerveza con ellos y cuando me dijeron lo que querían hacer no tuve ni que pensarlo", menciona Lorenzo en diálogo con El Cronista.

Los socios crearon un producto B2B que apunta a captar a grandes clientes que tienen en su cartera un segmento de comercios a los que le dan servicios o productos y que quieren acercar soluciones de pagos. Según define Lorenzo, es una red de captura inteligente como servicio marca blanca. "Le resolvemos toda la capa de tecnología que se requiere para tener en el comercio una terminal de smart POS para hacer transacciones con tarjetas de forma segura. Y a su vez personalizar la experiencia de ese pago", explica el emprendedor con pasado en empresas como Prisma.

Virginia Folgueiro (CEO), Alejandro Quirno Lavalle (CMO) y Santiago Lorenzo (CTO), los fundadores de Menta.

Lo que buscan es que sus clientes puedan dar soluciones fintech a través de la terminal de pago que tienen los comercios, pero con una vuelta de tuerca. Como se trata de una plataforma abierta y colaborativa, cualquiera puede sumar nuevas soluciones. Por ejemplo, un kiosco podría usar el POS para ofrecer pago de servicios o que los usuarios de cripto se acerquen a hacer cash in. O un restaurante podría, además de pagar, usarlo para integrar el sistema de gestión de las mesas. Incluso un minimercado podría controlar desde allí su stock y trabajar de forma más inteligente con los proveedores. "Buscamos que el smart POS se vuelva para el comercio lo que el smartphone se volvió para las personas", agrega el CTO.

Lo que plantean los socios con este proyecto es que están apuntando a clientes que tienen una enorme capilaridad y que podrían llegar a lugares donde otras empresas especializadas no llegan. "Hoy 2 de cada 3 comercios no tienen acceso a soluciones de pago en América latina. Vimos que había un problema de inclusión financiera y ahí podemos ayudar. Y como la red es abierta y colaborativa estamos seguros de que a medida que vayamos conociendo nuevos clientes vamos a descubrir nuevas oportunidades que no habíamos ni imaginado. Ni siquiera sabemos dónde va a terminar esto porque va a haber un montón de desarrolladores que van a acercarnos productos", dice con entusiasmo.

Expansión y crecimiento

Esta ronda se da en un contexto de retracción internacional del capital para este tipo de proyectos. Pero Lorenzo asegura que pudieron concretarla con éxito por una serie de factores. "Los inversores ahora están más conservadores y los due diligence fueron mucho más arduos. Notamos que, a diferencia de antes, se miran mucho más los detalles de proyectos, el pipeline de clientes y otras cuestiones. En nuestro caso nos jugó a favor que se notaba que los fondos buscaban proyectos más maduros con mayor capacidad de ejecución. Los tres fundadores estamos hace años en el negocio de pagos y ya sabíamos cómo ejecutar. Hay pocos especialistas en esto y nosotros formamos parte de eso, nos posicionamos desde un lugar distinto. Arrancamos como expertos en la materia".

La empresa, que hoy emplea a 30 personas, tiene su principal operación en Argentina, aunque también está presente en México y Colombia. El capital recibido se destinará a ampliar ese equipo, consolidar su expansión y robustecer su propuesta.

Tienen un modelo de trabajo remoto, por lo que no se limitan a la geografía a la hora de contratar talentos. Pero sí tienen un perfil conservador a la hora de plantear el número de futuras incorporaciones. Según Lorenzo, podrían terminar el año duplicando su plantel, pero todavía no hay un objetivo delimitado sino que se irá ajustando en función de la demanda.