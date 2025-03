Según la brasileña Gol, los "cielos abiertos" de Milei son "un modelo de libertad" para la región

La desregulación del mercado aerocomercial, así como la estabilización de las variables macroeconómicas de la Argentina hicieron que Gol, la principal aerolínea de Brasil, decidiera apostar fuerte por el país, y, así, convertirlo en su principal destino internacional. Sin embargo, ahora, con sus números ordenados luego de la crisis ocasionada por la pandemia, la aérea buscará convertirse en una línea regional enfocada en vuelos internacionales de larga distancia.

Luego de un enero récord en el transporte aéreo de pasajeros entre ambos países, su CEO, Celso Ferrer, asegura que la Argentina tendrá un lugar protagónico durante el próximo lustro de la compañía. Es que, de cara al primer semestre de 2025, la aérea anunció un aumento del 100% en su oferta de vuelos y asientos hacia el país, en comparación con el año pasado. Pero, de ahora en más, el plan de vuelo no finalizará en el país vecino, sino que, por el contrario, Gol buscará llevar a los argentinos a diferentes destinos del continente, incluidos los Estados Unidos.

Ya pasaron 20 años desde el primer aterrizaje de Gol en la Argentina. Aquella primera ruta conectaba a Buenos Aires con San Pablo y solo tenía dos frecuencias diarias. Hoy, con 22 conexiones activas -y 16 despegues diarios en temporada alta-, es el mayor operador de rutas entre Brasil y la Argentina. A su vez, ya transportó alrededor de 15 millones de viajeros y tiene operaciones tanto en Buenos Aires, como en otras cinco ciudades del país.

-Tras un año récord para Gol en la Argentina, ¿cómo ve el mercado aeronáutico local?

-Veo con muy buenos ojos todo lo que está haciendo el Gobierno para estabilizar la inflación, reducir la brecha cambiaria y devolverles a los argentinos la capacidad de comprar pasajes aéreos con anticipación. Eso es lo importante. Pasamos de años en los que los argentinos no sabían si iban a tener plata para volar y, entonces, compraban su ticket muy cerca de la fecha del vuelo, a un contexto de anticipación de compra de pasajes.

De hecho, ya estamos vendiendo vuelos para los últimos meses de 2025. Eso es muy positivo para la aerolínea porque nos permite saber cuál será la demanda y, así, podemos planificar la oferta que tendremos y las nuevas rutas que incorporaremos.

-¿El aumento en la oferta de Gol tiene que ver con el boom de argentinos en Brasil del último verano?

-Estamos en un contexto muy favorable para los argentinos. El poder de compra está muy fuerte en comparación con las monedas locales de los países e, incluso, contra el dólar. Por eso, armamos muchas opciones en busca de crear una oferta aérea integrada para poder ofrecer una gran cantidad de destinos.

-¿Hacen falta más desregulaciones en el mercado aerocomercial?

-Hoy, veo al mercado argentino con reglas internacionales y libertades de todo tipo, que fueron un gran éxito para atraer compañías de bajo costo. Creo que el ambiente institucional actual es un modelo para la región en lo que respecta a las libertades de los cielos. El Gobierno amplió las libertades tarifarias, de rutas, entre otras, y todo eso es muy positivo.

-Entonces, ¿qué se viene para Gol en la Argentina este año?

-Nuestro interés no está sólo en la Capital, sino que estamos volando hacia nuevos mercados, como Córdoba, Rosario y Mendoza. Es decir, no queremos enfocarnos nada más en las rutas tradicionales, como Buenos Aires-San Pablo, sino que buscamos llevar turistas a los diferentes destinos que hay en Brasil y la región. La compañía tiene el fin de crear la mayor conectividad posible entre los dos países y eso implica volar rutas que no son tan tradicionales, ni operadas por otras compañías.

Recientemente, anunciamos la mayor inversión histórica para fomentar el turismo en Argentina. A partir del primer semestre de 2025, ampliamos nuestra capacidad de vuelos en un 100% respecto a la oferta del año pasado. La idea no sólo es llevar a los argentinos hasta Brasil, sino que puedan volar más allá. De hecho, con apenas una escala en el país, se puede llegar a México, Costa Rica, Miami o Aruba.

-¿Qué significa esto?

-Queremos que la compañía sea muy fuerte en los mercados internacionales, pero, principalmente, en la Argentina. El país es el principal destino de la aerolínea y la idea es ampliar la conectividad en vuelos de larga distancia. En este sentido, esperamos un crecimiento de hasta 55% en este mercado, mucho más que el proyectado para el doméstico, que ronda el 0 por ciento.

El fin es no depender únicamente del mercado brasileño, que, si bien está en crecimiento, sabemos que nuestro verdadero impacto provendrá de los vuelos internacionales. La estrategia, que resultó del plan a cinco años que realizamos para la salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos (N.d.R: la empresa se acogió voluntariamente a esta herramienta en enero de 2023 para superar la crisis que le causó la pandemia) tiene el fin de usar a Brasil como punto de distribución.

Entonces, a partir de ahora, Gol es una aerolínea internacional, así como Copa o Avianca y no únicamente una línea que conecta Brasil con la Argentina.

-¿Esto significa que empezarán a competir con su 'hermana' Avianca?

-Ambas compañías forman parte del Grupo Abra. Por eso, Gol se encargará del sur del continente hasta Bogotá y Avianca se focalizará en los mercados del Norte de América. Igualmente, todos los vuelos tienen la posibilidad de conectarse entre sí y con los Estados Unidos.

¿Cuál es la relación de Gol y el Grupo con Aerolíneas Argentinas?

Gol nunca tuvo la intención de comprar Aerolíneas Argentinas. Hoy, tenemos una operación comercial muy próxima y estamos interesados en seguir ampliando nuestra cooperación, pero no pensamos en invertir en la empresa.

¿Cómo fue 2024 para la empresa?

El año pasado estuvo marcado por una fuerte transformación de la compañía. La reestructuración del balance financiero y la inyección por parte de Abra (N.d.R: el accionista principal de la compañía invirtió u$s 1000 millones para apoyar la salida de Gol del Capítulo 11), nos dieron la posibilidad de invertir en motores y aeronaves.

Esto es algo que no es común en la industria. Normalmente, una aerolínea tiene un plan de flota, al que se le van sumando aviones poco a poco. En nuestro caso, teníamos muchas aeronaves que estaban en tierra por culpa de la crisis generada por la pandemia. La reestructuración financiera, sin embargo, fue el habilitador para que podamos empezar a volar muchas aeronaves, al punto que, ahora, tenemos disponibles 53 aviones Boeing 737 Max, la mayor flota de este modelo de América latina.

Este tipo de aeronaves, además, nos permite volar rutas más largas, lo que condice con nuestra estrategia para los próximos cinco años.