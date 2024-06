Se fueron 70 empresas internacionales desde 2020, 'cansadas de lidiar' con la Argentina

El cambio de gobierno y la amplia disponibilidad de recursos naturales que tiene la Argentina hicieron que inversores extranjeros empiecen a pensar la posibilidad de realizar desembolsos en el país. Sin embargo, con un historial inestable en términos de previsibilidad, estabilidad macroeconómica y regulaciones claras, la Argentina aun lucha con mejorar su imagen frente a inversores externos.

"Hay un cambio de expectativas que se dio por algunas medidas que el Gobierno realizó en términos de previsibilidad. Ya hay consultas, tanto de jugadores internacionales como locales", comentó Ignacio Aquino, socio de PWC Argentina.

A su vez, destacó que el país cuenta con varios sectores en los que se destaca: "Muchos de ellos tienen que ver con los recursos naturales, como la energía, el litio y el agro. La oportunidad está y los capitales ya están y, en el caso de que haya previsibilidad, esto va a mejorar".



"El cepo es crucial para una empresa que quiere invertir. Desde 2020 al día de hoy, se fueron 70 compañías internacionales del país. Notamos cierto cansancio de tener que estar lidiando con la Argentina y con los cambios constantes en las reglas de juego", explicó el ejecutivo.

A su vez, recordó que la Argentina "tiene con un pasado no muy acorde de lo que se espera para atraer a la inversión extranjera. Venimos con algunos traspiés y eso hace que haya una falta de previsibilidad y de confianza, dos cuestiones necesarias para inversores externos. Si viene un jugador internacional a invertir, pero, luego, no se puede llevar las divisas, no hay manera de que decida invertir acá".

De esta manera, reflexionó: "Tenemos una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, para tener reglas de juego claras, para poder generar confianza. Tenemos que hacer las cosas que se necesitan para brindar a quien tiene la decisión de invertir de que tiene un contexto razonable, seguro, con reglas claras y a largo plazo".

Así, expuso que el presidente Javier Milei "tiene un buen diagnóstico de la situación económica de la Argentina: "Al haber trabajado en el sector privado, entiende la dinámica de las compañías y sabe lo que necesitan las empresas para invertir. Lo dijo en varias oportunidades y es que busca generar confianza y credibilidad. Esto se nota en la caída del riesgo país. El norte está claro y el Presidente sabe para dónde ir".

Aquino explicó que las compañías internacionales, no tienen un único proyecto, sino que tienen varios a nivel mundial "que compiten con los de argentina y frente al mismo retorno, buscan minimizar el riesgo. El riesgo país arriba de los 2000 puntos no es gratis y tiene impacto. Hoy, que está entre los 1200 y los 1300 puntos, tiene que seguir bajando para poder acceder al crédito, para que se puedan financiar y, así se pueda genera un círculo virtuoso".

No obstante, aseguró que "hay jugadores estratégicos que van más allá de la coyuntura local. China, por ejemplo, es caracterizada como un inversor de largo plazo porque sabe que los gobiernos pasan y quiere posicionarse de todas maneras. Pero hay determinadas empresas que tienen filtros y hay cosas que no son tolerables".