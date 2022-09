San Telmo resurge con el turismo y nuevos comercios, cuánto sale un local en la zona

En medio de los vaivenes de la economía argentina, Buenos Aires vuelve a llenarse de turistas que vienen atraídos por su tipo de cambio. En San Telmo conviven brasileños, uruguayos y también europeos. Esta nueva realidad repercute en el mercado inmobiliario: hoy en la famosa calle Defensa no hay locales disponibles y ya hay lista de espera por la ola de demanda.

Lejos quedó la pandemia que dejó decenas de locales cerrados. Hoy San Telmo se recupera y, según los especialistas, está ante uno de los mejores momentos.

Los comerciantes apuestan a los turistas lo que se traduce en un boom de locales de gift, negocios especializados en dulce de leche y productos regionales que conviven con los clásicos anticuarios.

El mercado de San Telmo invita a decenas de turistas de jueves a domingos

"En el último año y medio la zona cambió muchísimo, hay mucha demanda y prácticamente no hay locales disponibles sobre la calle Defensa. Lo que no se alquila es porque tiene precios muy altos o el inmueble no está en buen estado", explica Jorge Gayoso, broker de la División Locales de L.J.Ramos.

El tipo de cambio hizo que Buenos Aires se convierta en el destino favorito de los países limítrofes. En San Telmo el fenómeno ya influye en el mercado de locales comerciales.

Si bien la zona vive del turismo, los locales se comercializan en pesos. Así, un local de más de 400 metros cuadrados (m2) en la calle Chile a solo metros de Defensa tiene un valor de $ 600.000 y apuesta a una marca gastronómica.

"Post pandemia fue creciendo considerablemente el consumo. Abrieron decenas de locales desde gastronómicos hasta todo tipo de oferta de productos regionales", remarca por su parte, Andrés Di Nalio, broker senior de locales y oficinas de Grupo Adrián Mercado.

En el último año, frente a la Plaza Dorrego, abrieron numerosos locales, a los ya clásicos restaurantes y bares se sumó la cadena de hamburguesería "La Birra Bar" que desembarcó en el barrio en 2021.

"El valor de los locales en alquiler varía de acuerdo a la superficie y la ubicación, pero, en promedio, van desde los $ 350.000 hasta $ 850.000. En la calle Defensa o alrededores de la Plaza Dorrego no hay locales disponibles, y con tanta demanda aumentan también los precios", agrega el especialista.

La feria de San Telmo, histórica en la Plaza Dorrego

El boom de demanda se vivió en los últimos meses con la llegada de turistas. "En los últimos meses aumentó mucho el consumo de la zona y eso trajo nuevas inversiones en San Telmo", concluye Di Nalio.

Según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires registró una baja de 42,6% comparado a un año atrás.



En concreto, durante el tercer bimestre, mayo-junio de 2022, se detectó un total de 295 locales en venta, alquiler o cerrados en las principales arterias comerciales. Respecto a la medición anterior, correspondiente a marzo-abril, se detectó un descenso del 13,5%, ya que entonces los locales vacíos eran 341.



La zona comercial se amplía

"Hoy la zona se extiende hasta la avenida Brasil. La feria sobre la calle Defensa tracciona mucho turismo local e internacional. Antes el interés se terminaba en la Avenida San Juan. Sin embargo, ahora la demanda continúa varias cuadras más hacia el lado de Constitución", explica el empresario inmobiliario.

Para Ariel Venneri, socio fundador de MAHE Desarrollos Inmobiliarios que está a punto de inaugurar un edificio destinado al alquiler temporario en Defensa y Garay, la zona cambió mucho en los últimos tres años. "Hace poco más de un año abrieron locales abajo de la autopista lo que invita a los turistas a seguir por Defensa hacia Garay. Dinamizó muchísimo el barrio", indica.