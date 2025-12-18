Ribeiro, más complicada para salir de su concurso porque la Justicia no acepta su millonario acuerdo

El Centro de Distribución que la cadena de venta de electrodomésticos Ribeiro tiene en el polígono industrial Carlos Spegazzini, en Ezeiza fue uno de los perjudicados por el incendio del 14 de noviembre .

Semanas después, el 17 de diciembre, la empresa familiar comunicó a la CNV que dicho centro formaba parte de la propuesta a los acreedores en el concurso que pidió la compañía el 2 de agosto de 2021.

Según lo que detalla la firma en el comunicado, allí Ribeiro tenía su centro de distribución modelo de casi 17.000 metros cuadrados de superficie cubierta y semicubierta. “Dicho inmueble está temporalmente alquilado a la empresa Larocca Minería y fue arrasado por las llamas”, continua el escrito.

El incendio que se originó en la planta de Logischem, firma dedicada al abastecimiento y producción de agroquímicos, pero luego se propagó y afectó a los depósitos de otras cinco empresas, entre ella Ribeiro, según comunicó la propia firma.

La crisis de Ribeiro

La cadena de retail que llegó a tener 90 sucursales se presentó en convocatoria de acreedores en agosto de 2021 luego de completar sin éxito el proceso de búsqueda de un socio que ingrese con una participación minoritaria a su capital accionario.

A comienzos de julio de ese año, la cadena había cerrado todas sus sucursales y su plataforma de comercio electrónico dejó de funcionar.

Según explicó en ese momento Manuel Ribeiro, su presidente quien forma parte de la tercera generación familiar, hubo dos interesados en invertir en la cadena, pero las negociaciones terminaron inconclusas, debido a la situación macro y las vicisitudes de la industria.

A fines de 2024, la cadena con más de 110 años de existencia tuvo otro revés cuando la Justicia no homologó la oferta de pago que presentó la empresa para pagar la deuda a sus acreedores.

Ribeiro, cuyo concurso acumula un pasivo superior a los $ 5300 millones, presentó su propuesta en varias oportunidades entre diciembre de 2022 y julio de 2024. En esta última instancia, había logrado la conformidad por parte de los acreedores.

Sin embargo, el Juez consideró la propuesta " abusiva por no contemplar un ajuste por la inflación padecida y considerando que sus términos alteraban el privilegio de los acreedores laborales" , según indicó la compañía, en el texto que envió a la CNV. Esta medida fue apelada por la familia Ribeiro.

En su mejor momento, el retailer llegó a tener 87 sucursales y una facturación de u$s 370 millones. Pero la devaluación de 2018 marcó el fin del crecimiento. Quedaron en pie 16 locales y de 2000 empleados pasó a más de 600.