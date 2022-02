Remax, en conflicto: habrá una nueva audiencia y podrían multarla si no se presenta

Escala la pelea de Remax Argentina con las inmobiliarias y el Sindicato de Comercio por la denuncia de fraude laboral que le realizó el gremio a la red de franquicias, lo que derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. La compañía asegura que no fue notificada, hasta el momento.

Tal como anticipó El Cronista, la empresa no se presentó a la audiencia de conciliación convocada por la cartera laboral para este martes a las 12 del mediodía, con motivo del conflicto que se desató con los empleados de la compañía, en el medio del cuestionamiento de la operación de la cadena.

En consecuencia, el Ministerio fijó una nueva audiencia para la semana próxima, que se realizará el martes a la misma hora. Además de citar al Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) de la Ciudad, que fue convocado para el encuentro pasado y se presentó en la sede ministerial, citará también a los colegios del interior, como los de Mendoza y Córdoba, según le adelantó el CPI a este medio.

En caso de que la firma no asista, la cartera laboral podría aplicarle una multa, aunque confía en que, esta vez, se presentará. "Cursaremos las invitaciones como lo hicimos esta semana", aclararon desde el Ministerio.

No obstante, Remax alega que, hasta ahora, no fue notificada al respecto. Dice no haber recibido ninguna comunicación, ni sobre la audiencia pasada ni sobre la próxima.

"La información nos llegó por los medios, no recibimos ninguna comunicación formal hasta el momento. No tenemos conocimiento alguno de la existencia de una denuncia en contra de la empresa por parte del Sindicato de Comercio. En el momento en que recibamos una notificación formal, nos presentaremos con gusto como corresponde", sostuvo Gerónimo Sánchez, abogado y gerente de Servicios y Desarrollo de Remax Argentina, en diálogo con El Cronista.

El conflicto con el Sindicato de Comercio

El viernes pasado, el gremio denunció a la empresa ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo por "fraude a la legislación laboral, sindical, de obra social y de seguridad social". Para la entidad, Remax usa la figura de "agente inmobiliario para engañar a los trabajadores y privarlos de sus derechos laborales y sindicales". Agregó que "pretende precarizar al rubro y lucrar su necesidad".

Remax fue denunciado por el Sindicato

"Valiéndose de su marca internacional, la firma denunciada ha armado una extensa red interempresarial utilizando los contratos de franquicia para desplegar un marco contractual de cobertura con el único objeto de mantener al margen de toda registración a sus dependientes, en franca violación a la norma vigente de colegiación de la actividad martillera", explicó.

"De esta forma, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario' como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente", remarcó.

A su vez, el sindicato destacó que opera bajo un "despiadado sistema diseñado para hacerle creer a los trabajadores que son 'emprendedores', 'hacedores de su destino' o 'profesionales inmobiliarios', a través de la incorporación dentro de su estructura para beneficiarse de la prestación de sus servicios personales, generando un daño irreparable para la categoría profesional que representan de 'empleados de comercio'. Y consecuentemente, afectando, en forma directa, la 'actividad inmobiliaria'".

La resolución de la igj contra Remax

La denuncia del Sindicato se da en el marco del cuestionamiento d e la operación de la cadena de franquicias en la Argentina . En ese sentido, se espera el fallo de la Justicia comercial, que deberá expedirse sobre la prohibición del ejercicio de la actividad declarada por la Inspección General de Justicia (IGJ) por resolución en septiembre de 2021.

Remax no se presentó a la audiencia

"El Colegio consiguió una medida histórica por parte de la IGJ, que pidió ante la Justicia la disolución de Remax por considerar ilícita su actividad", consideró el CPI.

En defensa de la firma, el representante legal de Remax aclaró que cada una de las oficinas de gestión independiente que adhieren a la marca cumplen con todas las exigencias legales y que no existe ningún argumento válido para sostener el avance de un proceso de estas características.

"Remax tiene a todos sus empleados registrados de forma correcta y no viola la normativa vigente. Resulta extraño que esta situación se de luego de más de 16 años desde que la marca opera en el mercado, cuando nunca hubo un reclamo de este tipo. Forma parte de los argumentos fraudulentos que impulsan algunas personas que ocupan cargos de poder dentro de los Colegios profesionales de Martilleros y Corredores Públicos", sostuvo Sánchez.

Para Remax, los denunciantes buscan evitar la competencia

Y aseguró que "la argumentación de la IGJ fue dogmática y no presentó ninguna prueba". "Es una batalla comercial, no es legal. La llevan por el camino legal porque no pueden sostener la pelea que implica que las inmobiliarias elijan servicios que mejoran la experiencia del cliente. De esa forma, buscan evitar la competencia", apuntó.

Hoy, la compañía cuenta con 150 oficinas en la Argentina y más de 5000 empleados en más de 110 países. Según Sánchez, "en ningún país en el que la marca opera hubo una situación así".

Fundada en 1973 en los Estados Unidos, Remax es la mayor red inmobiliaria del mundo. En el país, está presente desde 2005, cuando Sebastián Sosa, presidente de la compañía para la Argentina y Uruguay, y su esposa, Dotti Peñate, Chief Operating y Marketing Officer, trajeron la firma.