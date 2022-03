Qué autos manejan los altos ejecutivos en Argentina, provistos por sus empresas

Más de la mitad de las empresas en la Argentina les ofrecen a sus ejecutivos un auto como parte de sus programas de beneficios corporativos. El 51% de las organizaciones ya implementó esta política para empleados de mandos medios y altos , con la adquisición de vehículos propios, según la última "Encuesta de Compensaciones y Beneficios", correspondiente a marzo, que llevó adelante la consultora WTW.

Los autos que las compañías les otorgan al top-management varía en función del cargo . El estudio revela cuáles son algunos de los modelos que les ofrecen a gerentes generales, directores y gerentes de distinas áreas de negocio.

Los más premium se los llevan los gerentes generales, que usan vehículos como Audi A6, Q3, Q5, Q8, BMW 320, Ford Kuga, Mondeo, Ranger, Honda Accord, Hyundai Santa Fe, Jeep Compass, Peugeot 5008, Toyota Corolla, Prado, Rav4, SW4, Volkswagen Tuareg, Passat, Tiguan, Vento y Virtus.

En el caso de los directores, usan modelos similares, como Audi A1, A4, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Territory, Honda Civic, CRV, Hyundai Tucson, Mercedes Benz GLB 250, Peugeot 408, Toyota Corolla, Tiguan y Vento.

Por su parte, los gerentes senior utilizan autos de una gama inferior, como Citroen C4, Nissan Versa, Peugeot 3008, Renault Alaskan, Amarok y Taos; mientras que los gerentes de distintas áreas tienen a disposición Chevrolet Joy, Onix, Fiat Cronos, Honda CRV, Kicks, Peugeot 2008, Toyota Etios, Volkswagen Gol y Polo.

"Se trata de un beneficio bastante extendido para posiciones ejecutivas, muy valorado por los empleados. Habitualmente, los departamentos de Recursos Humanos definen el beneficio y lo ajustan según las tendencias del mercado, atentos a las prácticas de otras empresas", describe Marcela Angeli, directora de Talentos y Beneficios de WTW.

Por la elevada inflación local, en 2021, el 43% de las compañías que ofrece esta política rehizo cálculos y aumentó el presupuesto destinado a la adquisición de autos para su personal.

Así, teniendo en consideración este grupo que aplicó incrementos, las empresas destinan un promedio de u$s 78.000 para la compra de autos para los gerentes generales, u$s 61.500 para los directores, u$s 45.000 para los gerentes senior y u$s 41.500 para gerentes de distintas áreas.

"Las empresas se ven obligadas a modificar los importes en función de la actualización de los precios de los autos, para así evitar la baja de la categoría asignada por nivel a los ejecutivos, ya que intentan mantener el beneficio de forma constante y que no se deprecie con el paso del tiempo", explica Angeli.

Los gastos que les cubren

Al ofrecerlo como un beneficio, las empresas se hacen cargo de la mayoría de los gastos de los autos . El 99% paga la reposición de combustible y el 98% asume los costos de mantenimiento. A su vez, el 97% abona el seguro y el 96% la patente. Además, el 79% paga los peajes y el 72% el lavadero.



El informe detalla que teniendo en cuenta temas presupuestarios, la falta de disponibilidad de automóviles y las variaciones en los distintos tipos de cambio durante los últimos meses, las empresas contemplan distintas acciones de cara a los próximos meses . El 30% tiene previsto ajustar los montos de este beneficio y el 17% cambiará la política en cuanto a la forma de otorgamiento.

El recambio se realiza con una frecuencia de cuatro años o cuando se alcanza los 140.000 kilómetros. Asimismo, el 74% de las compañías le ofrece a sus ejecutivos la opción de comprar el auto con un 33% de descuento del valor de un cero kilómetro.