La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de bajar la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana. Este sistema determina qué automóviles tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana. Estos son los datos de los automóviles que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 22 de abril de 2026: En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los carros con matrícula foránea no podrán circular de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana. Los conductores mexicanos que atiendan contingencias, necesiten atención médica o transporten personas que requieran ayuda podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones, informó el Gobierno de México. La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente: Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.