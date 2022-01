Qatar 2022: los precios de los vuelos se duplicaron en 15 días

Salieron a la venta los vuelos para viajar a la Copa Mundial de Fútbol 2022 y los fanáticos que alentarán al seleccionado argentino en Qatar empezaron a comprar los pasajes aéreos, en la cuenta regresiva.

Pero armar las valijas para visitar el estado árabe dentro de 10 meses -en el Mundial que se estima que será el más caro de la historia- no resulta accesible. Solo en los primeros 15 días de 2022, las tarifas de los vuelos se duplicaron.

Las opciones más económicas, con una escala, pasaron de valer aproximadamente $ 300.000 finales en diciembre a, por lo menos, $ 600.000 actuales para viajar en la primera quincena de noviembre, en la previa del arranque de la Copa del Mundo. Se espera que, a medida que se acerque la fecha, aumenten todavía más.

PRECIOS DE LOS VUELOS

Para economizar, los especialistas recomiendan volar a un país vecino o a Europa y de ahí a Doha, contratando los tramos por separado. Desde América latina, la forma más sencilla de llegar es haciendo escala en San Pablo (Brasil).

Otra opción más sencilla es comprar los pasajes con conexiones incluidas. Por ejemplo, un vuelo de ida y vuelta, con salida desde Buenos Aires rumbo a Doha -la capital del país anfitrión y la sede donde se desarrollará la mayoría de los partidos-, cuesta $ 654.000, por medio de Latam Airlines con una escala en San Pablo (Brasil). Incluye dos valijas para despachar, impuestos, tasas y cargos.

También, se puede hacer conexión con Reino Unido o Canadá. British Airways ofrece un vuelo ida y vuelta con una escala en Londres por $ 641.638 y Air Canada brinda otra alternativa con una escala en Toronto por $ 605.036, ambos con el Impuesto País y la Percepción RG4815 incluidos.

Se triplicó la demanda para viajar a Qatar

Quienes quieran abaratar el pasaje, aunque eso signifique más horas de viaje, hay vuelos por $ 388.345, con American Airlines con dos escalas: una en Miami y otra en Nueva York (los Estados Unidos). También, se consiguen opciones por $ 268.612 volando con Air Canada a Dubai (Emiratos Árabes), con dos escalas también.

La suba de precios responde a dos factores: por un lado, a la fiebre mundialista que crece progresivamente, con una demanda que se triplicó en la primera quincena de enero, pese a que aún no están a la venta las entradas para los partidos ni se conoce la conformación de los grupos y las fechas en que se disputarán (se sortearán en abril).

Por otra parte, influye la escasa oferta aerocomercial para volar al país asiático. Hoy, no hay ninguna aerolínea que opere en la Argentina y tenga vuelos directos a Qatar. Todos incluyen, al menos, una escala. En el sector, esperan que la alta demanda contribuya a que Emirates y Qatar Airways analicen retomar sus rutas suspendidas con la Argentina.

Boom de demanda

"En los primeros 15 días de enero, se triplicaron las búsquedas desde Buenos Aires a Doha. Muchos interasados prevén volar a Madrid para conectar con la capital de Qatar, porque hay más frecuencias desde la Argentina hacia España", afirma Julián Gurfinkiel, cofundador y chief marketing officer de Turismocity.

Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay, confirma que se registró un boom en las ventas en el momento en que estuvieron los primeros pasajes disponibles. "El interés crece. Conforme se acerque la fecha, se realice el sorteo y estén disponibles las entradas para los partidos, la demanda tendrá otro alza importante", anticipa.

La ejecutiva recomienda hacer las reservas lo antes posible para asegurarse los mejores precios. "Comprar con anticipación es una manera de ahorrar dinero y evitar cualquier cuestión que pueda surgir eventualmente e impactar el bolsillo", agrega.

Será el Mundial más caro

No obstante, Érika Schamis, Director Non Air Product & Media de CVC Argentina -el grupo dueño de Almundo, Avantrip y Biblos- aclara que estos pasajes se venden sin financiamiento, tras la imposibilidad de pagar en cuotas sin interés servicios turísticos en el exterior.

"Tenemos una demanda súper alta, pero hay una escasa previsibilidad en las rutas, desde el lado de la operación de las compañías aéreas. Por el momento, lo poco que se encuentra es a precios elevados, principalmente, vía los Estados Unidos. La escasa oferta y la última medida del Banco Central sobre la anulación de las cuotas aumentan aún más las tarifas", comenta Schamis.

En Volalá, destacan que los precios se ajustarán en las próximas semanas, en función de la oferta y demanda, la proximidad a la fecha de salida y la ocupación de los vuelos, que, según esta agencia, hoy promedian los $ 400.000.



"Estamos preparando el lanzamiento de paquetes con todos los servicios incluidos -vuelos, hotel, entradas, seguro de viaje y traslados-, por el momento, se puede acceder solo a la compra por separado. Lo recomendable es adquirir primero los vuelos con la mayor anticipación posible. Sugerimos no retrasar la reserva de alojamiento en Doha, dado que prevemos que la capacidad será limitada", aconsejan en TTS Viajes.

Precios del alojamiento



En cuanto al hospedaje, Qatar es unos de los países donde más hoteles de lujo hay, pero existen alojamientos para presupuestos acotados, ubicados en zonas menos céntricas. Los más baratos parten desde $ 8700 (u$s 50) la noche para dos personas, con camas individuales y limpieza diaria. Un hotel tres estrellas cuesta alrededor de $ 17.400 (u$s 100) la noche en base doble. Los resorts cinco estrellas salen aproximadamente $ 130.500 (u$s 750) por noche para dos personas, con todo incluido.

Cabe recordar que si se contrata un alojamiento en el exterior por plataformas digitales como Booking o Airbnb, al precio que figura en el sitio web se tendrá que añadir el recargo del Impuesto País y la Percepción RG4815, por tratarse de servicios extranjeros.

En el sitio web oficial de Qatar 2022, también está la posibilidad de hallar alojamiento por medio de un agente de viaje con cuatro alternativas: cruceros para recorrer el Golfo Pérsico, hoteles de una a cinco estrellas, departamentos o villas para fanáticos.



El hospedaje más barato cuesta u$s 50 la noche

La FIFA lanzó un paquete exclusivo, que incluye, además de las entradas, otros servicios. El llamado 'Paquete de Hospitalidad' ya está siendo vendido en el sitio web Hospitality.



El más económico incluye una entrada de partido único, servicio antes y después, estacionamiento, cena estilo callejero y un obsequio conmemorativo. Sale $ 165.300 (u$s 950). En cambio, la opción más cara de todas es la 'Salon Pearl', que cuesta $ 861.300 (u$s 4950). En la ronda final, donde también se encuentran las semifinales, el paquete para el duelo del tercer puesto y la definición cuestan $ 1,1 millón ( u$s 6700) . Para el máximo partido, tiene un precio final de u$s 34.300.