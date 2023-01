Vacaciones 2023: Punta del Este quiere atraer más argentinos con descuentos y promociones; cuáles son

Uruguay es uno de los destinos favoritos de los argentinos para pasar las vacaciones. Pero el tipo de cambio no ayuda y, para muchos, cruzar el río es casi imposible. Lo cierto es que el país vecino no quiere perder a su público predilecto y lanzó una serie de medidas con promociones y descuentos que buscan incentivar el turismo fronterizo.

"El Gobierno dispuso una devolución del 22% del IVA en los gastos de hotelería y restaurantes. Eso es un atractivo para el argentino", explicó Alejandra Covello, presidente de la inmobiliaria homónima en Uruguay.

Además, se suman rebajas en los alquileres de casas y atenciones por parte de los propietarios que no quieren perder a sus clásicos clientes. "Suele haber un 10% de descuento para los argentinos que veranean todos los años en Punta del Este. Es una forma de retener a estos turistas a pesar del tipo de cambio desfavorable ", agregó la empresaria.

"Cada propietario negocia el alquiler con el turista. Pero, cuando se trata de argentinos, hay contemplaciones. Sabemos que hoy el cambio no los favorece. Por eso, se hace un esfuerzo de este lado para que puedan seguir viniendo", reconoció.

La postal de Punta del Este en enero, repleta de turistas

La demanda de argentinos sigue encabezando el ranking internacional. Según los datos de InfoCasas, sitio uruguayo especializado en alquileres temporarios, el 54% de los alquileres es local. Le siguen los argentinos, con el 31%, y recién en un tercer lugar, los brasileños, con el 10% de reservas.

" El dólar favorece hoy a los turistas de Brasil y notamos gran presencia para la primera semana de enero. Sin embargo, los argentinos siguen llegando en masa y eligen Uruguay porque los precios en la costa argentina, según nos cuentan, están muy caros ", dijo Covello.

En muchos casos, alquilar una casa o un departamento en Punta del Este tiene precios similares que en Cariló o Pinamar, dos destinos de la costa bonaerense que se manejan en dólares.

Otro de los factores que fomentan los descuentos y promociones para los argentinos tiene que ver con la pandemia. " Durante dos años el turismo estuvo acotado por el Covid. Pero hoy, con una población mayormente vacunada, es el primer verano en donde se trabajará a pleno ", explicó Óscar Lanzaro, coordinador de Casas en el Este, portal de alquileres temporales de InfoCasas.

El clásico de Punta del Este

El tipo de cambio afectó los planes de muchas familias argentinas. En enero 2022, un peso argentino equivalía a 0,43 pesos uruguayos. Hoy, esa relación empeoró: un peso argentino es igual a solo 0,22 orientales: una devaluación del 50 por ciento.

Efecto 'Mundial'



Si bien el Mundial generó que el foco cambiará rotundamente y que las vacaciones, para muchos, quedaran postergadas, hoy se convirtió en un impulso para las reservas de último momento.

" En la Argentina, hay un clima festivo y eso impulsa a las vacaciones de último momento. Existen muchas reservas sobre la marcha y es ahí donde se pueden conseguir rebajas y promociones especiales ", agregó Covello. Estos precios pueden ser hasta un 15% más económicos que hace un mes.

Y es que los propietarios uruguayos no quieren que los inmuebles queden vacíos y prefieren bajar los precios pero mantenerlos ocupados en los meses estivos. "Comparado al año pasado, los valores en dólares se mantuvieron", concluyó la empresaria.

Además, otro de los fenómenos que empezó a sentirse en Uruguay son estadías más cortas y no solo concentradas en enero. "Hay muy buenos precios para febrero y vemos un nivel bueno de reservas por parte de argentinos", finalizó Covello.

Los precios de los alquileres

Los argentinos que vacacionan en Punta del Este buscan alojamientos en edificios con amenities o casas con comodidades. Para este público, los alquileres tienen un valor de entre u$s 1500 y u$s 2000 la noche. Para una semana de alojamiento, se necesitan, por lo menos, u$s 10.500. Precio similar a lo que se pide en Cariló o Pinamar Norte.

Las opciones más baratas tienen un valor promedio de u$s 200, es decir que la opción más económica arranca en u$s 1400 la semana. A esto hay que sumarle el transporte y la vida del otro lado del río.

Un pasaje en Buquebus para enero tiene un precio ida y vuelta por persona de $ 65.000 promedio. Y una cena se calcula en u$s 40 dólares por persona en un restaurante de nivel medio.

Atraer a la clase media

Si bien el nivel de ocupación es muy bueno para la primera semana de enero. Los brokers del otro lado del río reconocen que el público que los visita es ABC1 y el objetivo es volver a tentar a la clase media.

Para esto, los desafíos son desestacionalizar este destino para que haya turistas todo el año y, sobre todo, volver a atraer a la clase media, que es en definitiva la que más ingresos trae, ya que en general no cuenta con residencia o auto propios.



Con respecto a los vuelos se incrementó la cantidad de viajes a Punta del Este. Las empresas comerciales aumentaron un 20% la frecuencia en comparación al año pasado lo que se traduce en 40% más de pasajeros que en 2022.