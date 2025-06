Profertil, en venta: la canadiense Nutrien busca comprador para el 50% de la productora de urea

Profertil, la única productora de urea granulada en la Argentina basada en Bahía Blanca, busca nuevo dueño y ya son varios los empresarios locales que están interesados. La compañía, que es controlada en partes iguales por YPF y Nutrien, estaría a la venta por u$s 600 millones ante la inminente salida de la canadiense del país, según precisó el medio especializado EconoJournal.

En abril del año pasado, Nutrien había anunciado que, tras registrar fuertes pérdidas producto del cepo cambiario, dejaría su negocio de fertilizantes en la Argentina para priorizar su participación en el mercado brasileño. Sin embargo, esa operación nunca se concretó y un año después, en abril de 2025, volvió a promocionar su operación local: "La Argentina es clave para el agro a nivel mundial".

Según comentaron fuentes del sector a El Cronista, Nutrien tiene intenciones de abandonar el mercado local desde principios de año. Es por eso que, recientemente, publicó EconoJournal, contrató a Bank of America para conseguir un comprador a su participación accionaria del 50% en Profertil.

"Nutrien quiere vender. Se quieren ir", comentaron a la vez que aseguraron que la desinversión de la compañía es un proceso que Profertil viene atravesando desde inicios de año.

Entre los nombres que resonaron para quedarse con el 50% restante de la compañía, se destacan Marcelo Mindlin, el empresario al frente de Pampa Energía; el grupo Sielecki, dueño de Petroquímica Cuyo; Adecoagro, Bunge y MSU.

Se estima que Profertil tiene un valor de u$s 1500 millones. Y, si bien el precio de venta ronda los u$s 600 millones, el mercado desconfía de que ese sea el monto a pagar, independientemente de quién sea el próximo dueño de la única fábrica de urea del país. Se espera, en cambio, una transacción de alrededor de u$s 400 millones.

También, legalmente, existe la posibilidad de que YPF quiera hacerse con el 100% de la compañía. Según indicaron fuentes con conocimiento sobre el tema, la petrolera no estaría interesada en quedarse con la totalidad de la empresa.

Profertil busca su expansión

Profertil tiene en carpeta un proyecto de ampliación de su planta en Bahía Blanca. De hecho, la compañía busca duplicar sus volúmenes de producción para poder abastecer a toda la demanda local y hasta lograr un saldo exportador.

Según adelantó el CEO de la compañía, Marcos Sibelli durante la Jornada Petroquímica hace una semana atrás, la firma enfocará este plan en mejorar el uso de materia prima para producir la misma cantidad de urea con un menor consumo de agua, gas y energía.

Hoy, la compañía produce alrededor de 1,3 millones de toneladas de urea granulada por año. Esto significa una producción de entre 3800 y 3900 toneladas diarias. Con la nueva planta - que ya tiene un lugar reservado en el centro del predio que la empresa tiene en el Parque Industrial de Bahía Blanca - estiman que su capacidad se incrementaría a unos 2,6 millones de toneladas anuales.

A pesar de que este proyecto comenzó en 2015, por diversas razones nunca se confirmó la inversión. No obstante, en 2022 la principal productora nacional de urea firmó un acuerdo de exclusividad con la italiana Saipem y el grupo Techint para incorporar cambios tecnológicos a la nueva planta. El holding que conduce Paolo Rocca también fue el encargado de construir la planta actual en 1998.