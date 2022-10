Prepagas: Swiss Medical comprará parte de Medicus

Swiss Medical Group adquirirá el 33% de Medicus. El precio de la transacción, cuyos detalles se están ultimando, será de, por lo menos, u$s 23 millones y se anunciaría en los próximos días. Así lo confirmó Claudio Belocopitt, titular de la compradora, en diálogo con El Cronista en el marco del Coloquio de IDEA, que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata.

Swiss Medical es la segunda prestadora privada de medicina prepaga por cantidad de afiliados del país. Según datos del mercado, cubre a más de 1 millón de personas, equivalentes a una participación de mercado cercana al 16%. Está detrás de OSDE (2,2 millones; 35% de share).

Por su parte, Medicus está octava en el ranking, con 240.000 cápitas y una participación de mercado ligeramente menor al 4%, según datos que publicó el sitio miobrasocial.com.ar, especializado en relevar datos económicos del sector.

" La operación está entrando en su fase final. Se cerrará en los próximos días. El sector está atravesando una situación financiera difícil y el objetivo de esta compra está alineado con esa necesidad que tienen los prestadores de reforzar sus estructuras de capital, de tener espaldas financieras más fuertes ", explicó Belocopitt, en diálogo con este diario.

Swiss Medical comprará las acciones de Medicus que estaban en manos de su fundador, Jorge Aufiero. La empresa empezó a funcionar en 1971 y, actualmente, tiene una facturación anual de $ 30.000 millones, aproximadamente, según publicó el sitio iProfesional días atrás. En esa misma nota, explicó que el resto de las acciones de la prepaga están en manos Hernán Pavlovsky y José De All, quienes tenían una opción de first refusal por la tenencia de Aufiero. En las últimas horas, habrían optado por no igualar la oferta de Swiss Medical.

El sobrecosto que significó la pandemia agravó la situación financiera de las empresas de medicina prepaga. A fines del año pasado, se detonó una crisis, que llevó a las empresas al límite del colapso por la falta de ajuste de sus cuotas. El sistema privado de salud cubre a 33 millones de personas, el 70% de la población del país, informó la Unión Argentina de Salud (UAS), la cámara del sector. De ese total, 6,5 millones son afiliados a prepagas: 4,5 millones, con planes corporativos y el resto, por su cuenta. Según fuentes de la industria, el sistema arrastraba un déficit mensual de, por lo menos, $ 23.000 millones.

En lo que va del año, las cuotas de los planes acumularon un aumento del 45%, al menos 20 puntos por debajo de la inflación registrada hasta septiembre. En marzo, recibieron una suba del 6%, otro 6% en abril, 8% en mayo, 10% en junio y 4% en julio. Ese mes, el Ministerio de Salud aprobó la creación de un nuevo índice, el Índice de Costos de Salud (ISC), que las prestadoras pueden utilizar para ajustar sus cuotas en forma bimestral. El indicador habilitó un retoque de 11,53% en octubre.

Para Belocopitt, este índice dio aire y alejó la posibilidad de tener en diciembre un escenario similar al que hubo 12 meses antes.

" El índice se puso en vigencia y se aplicó. Permite reflejar no todo pero sí gran parte de los movimientos de costos que se están dando en el sistema. Eso, por lo menos, está dando una situación que las cuotas no continúan tan retrasadas como lo fueron en los últimos años. Fue un paso importante para el sector, que venía muy golpeado en la pandemia ", explicó el empresario.

" Hay cuestiones que quedan por cambiar y profundizar ", aclaró.

Es que el sector, además de la inflación, padece como pocos la suba del dólar y la falta de insumos que significan las restricciones a la importación. Días atrás, El Cronista publicó que la UAS advirtió sobre aumentos "alarmantes" en los precios de los medicamentos.

El Observatorio de Costos de la Salud de la entidad detectó incrementos de hasta el 50% durante el segundo cuatrimestre del año.

Al medir los precios de los medicamentos, relevó que los que habitualmente son usados para internaciones tuvieron las mayores subas: 32% en promedio, por encima del aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, que en el mismo período fue del 24,8 por ciento.

Entre los que muestran picos más altos, figuran sueros (50%), productos de contraste (45%) y descartables (27%).

"La diferencia entre los aumentos del primer y segundo cuatrimestre es alarmante", advirtió la UAS. En el primer cuatrimestre de 2022, los insumos de internación habían subido 14% en promedio.