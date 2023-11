Por el balotaje, cayeron a la mitad las reservas en la Costa para el fin de semana largo

La decisión del Gobierno de mantener el próximo fin de semana largo, a pesar que el domingo se llevará adelante el balotaje, ya impacta en el turismo. Contrariamente a lo esperado semanas atrás, las reservas se desplomaron a la mitad en la Costa Atlántica y hay bronca en el sector por la postura oficial. En algunos destinos, proyectan hasta 60% menos de ocupación que en esta fecha del año pasado.

A pesar de que la Cámara Nacional Electoral recomendó cambiar el feriado del lunes 20 por el Día de la Soberanía para favorecer la participación en la segunda vuelta de las elecciones y el Gobierno declinó hacerlo, mucha gente decidió quedarse en su casa para ir a votar. O peraciones que estaban confirmadas se dieron de baja a último momento y otras que esperaban por cerrarse no se concretaron.

La baja repercute en otros rubros vinculados a la actividad, como la gastronomía, el entretenimiento y los balnearios, que por las agradables temperaturas de los últimos días ya pensaban en prestar servicios de playa como antesala de la temporada alta. En ese sentido, en el sector advierten que se perdió la oportunidad de atraer visitantes que usan este fin de semana para reservar sus vacaciones de verano.

Mar del Plata es la más afectada. Junto a otras ciudades del país, "La Feliz" hizo un reclamo para pedir el traslado del feriado, pero la respuesta fue negativa. Y con la decisión del Gobierno ya tomada, alegan que no hubo margen de tiempo para negociar. En ese sentido, se quejan por la "oportunidad perdida de generar ingresos en este difícil contexto", apuntaron desde el Emtur, que prevé 50% menos de reservas que el año pasado. En esta fecha de 2022, la localidad recibió más de 100.000 turistas.

Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG), confirmó que "hay muy pocas reservas" y admitió que "no hay consultas". "No podemos comparar este fin de semana largo con los de otros años. A esta altura ya teníamos más del 50% de las reservas confirmadas, además de consultas permanentes, lo que este año no se está dando. Tiene que ver con la negativa a mover el feriado, como solicitamos todas las cámaras turísticas del país", consideró.

En Pinamar y Cariló, esperan revertir el escenario en el último fin de semana largo del año, el del 8 de diciembre.

La situación destino por destino

En Pinamar y Miramar, la situación es similar. En el primer destino, desde la Asociación Hotelera, remarcaron la baja demanda y esperan revertir el escenario en el último fin de semana largo del año, el de diciembre, con el viernes 8 feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. En tanto, en el segundo, desde la Dirección de Turismo, informaron que hubo cambios en las reservas: muchos viajes son de sábado a domingo y otros de domingo a lunes, es decir, los clientes resolvieron viajar igual, pero antes o luego de votar.

Por su parte, la Sociedad de Fomento de Cariló (Sofocar), afirmó que la caída de reservas no habría ocurrido si se hubiera cambiado el feriado, que "perjudicó a Cariló". "Es esperable que la gente quiera participar de una elección como esta, es lo que corresponde. Pero la situación podría haberse evitado corriendo la fecha al próximo fin de semana, dado que es un feriado movible, permitiendo así que personas que pensaban hacer una escapada puedan hacerlo sin problema y mejorando las ventas de miles de negocios que dependen de la recepción de turismo", reprochó.

De igual modo, el director de Turismo de Tandil, Mariano Berenstein, consideró que "no es una buena decisión" no trasladar el feriado. "Claramente impacta en el turismo y, por ende, en toda la actividad económica de la ciudad", indicó, y opinó que "es contradictorio por parte de un Gobierno Nacional que promueve una herramienta como PreViaje y que entiende al turismo como un motor importante de la economía".

Para la Dirección de Turismo de Tandil, "no es una buena decisión" no trasladar el feriado del 20 de noviembre.

En Santa Fe y Entre Ríos, las idas y vueltas repercutieron en el sector. Al respecto, Fabricio Meglio, vicepresidente de la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt), manifestó: "Estaba la expectativa de que se cambiara el feriado al 27. La falta de definición generó una postergación y no se vendió. Quienes estaban por viajar o tenían intención de hacerlo, hasta no tener la certeza de que se corría el feriado, patearon la decisión. Así es que el fin de semana largo de este mes no va a tener el efecto de un fin de semana largo habitual".

En San Juan, los prestadores están preocupados porque las reservas serán "casi nulas" por la alta cancelación y porque hay pocas consultas. El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Rubén Miadosqui, comentó que "por las elecciones, se están cayendo muchísimas reservas que ya estaban señadas". "Es una lástima que en un momento de crisis para el sector no hayan modificado la fecha y se pierda el fin de semana largo".

Diferente es el panorama en Jujuy y Bariloche, donde aseguran que no tuvieron caídas. Rodrigo Torres, presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, aseguró que, a diferencia de otros puntos del país, en la provincia "las reservas se mantienen". Por su parte, Gastón Burlón, secretario de Turismo de Bariloche y presidente de Emprotur, aclaró que no "no hubo una caída" y estimó un 65% de ocupación.