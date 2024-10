Por dengue y escasez, fabricante local multiplica por 10 su producción de repelentes

Algabo, fabricante nacional de artículos de higiene y belleza, apuesta a los repelentes. Por la ola de dengue, la compañía con 35 años en el mercado, prevé incrementar más de 10 veces la producción de su línea de productos para ahuyentar mosquitos llegando a ocupar el 20% del share de mercado.

La compañía, que fabrica repelentes hace 15 años con su marca Vais, dio un salto impensado en esta categoría en el último año, después de la explosiva demanda que hubo el año pasado y que provocó escasez del producto. De una producción anual que apenas superaba el millón de unidades prevé finalizar 2024 con más de 11 millones en diciembre.

La marca Vais cuenta con ocho variedades de productos, que ofrecen versiones para bebes, niños, en crema y aerosol con una duración de cuatro a 10 horas. "Entendimos que esto era una oportunidad para posicionarnos en el mercado", explicó, Alberto Gabriel Bollati, dueño y fundador de Algabo (cuyas iniciales le dan nombre a la marca).

"Históricamente los repelentes de nuestra marca representaban el 1% del mercado total. Hoy aumentando nuestra producción llegamos a representar el 20% del mercado", explicó Bollati en una ronda con periodistas.

Entre enero y abril, cuando fue el pico de casos de dengue-con más de 160 muertes-, la marca comenzó a importar Deet de forma aérea para agilizar los plazos ante una fuerte demanda. "Faltaba materia prima y si bien traerlo al país de esta forma es tres veces más caro, entendimos que era la única forma de estar a la altura de la circunstancia", agregó Bollati.

Además, Sc Johnson, su principal competidor, dueño de la marca OFF! y Fuji, no había dado abasto con la producción. Y si bien importó un cargamento de más de 120.000 de unidades de Polonia en las góndolas no había stock.

"En ese momento trajimos 15 aviones con Deet. Y si bien continuamos trayendo materia prima a con contenedores en barcos, desde ese momento no dejamos de hacerlo de forma aérea. Eso hace que hoy no tengamos faltantes de insumos y que podamos estar produciendo 10 veces más que a principio de año", acotó, Andrés Bollati, hijo de Alberto que forma parte de la empresa familiar.

El consumo de repelentes en la Argentina históricamente representó cerca de 30 millones de unidades al año. Pero en el último año ese número se disparó a 45 millones. "Nosotros con la marca Vais apuntamos a vender 10 millones de unidades de cara a diciembre", agregó Bollati hijo.

La línea de repelentes de la marca Algabo

De hecho en este contexto la marca lanzó su canal de venta online donde se puede comprar la línea de repelentes, de forma mayorista, a los precios oficiales. "Hoy tenemos stock, pese a tener una demanda alta constante", dijo Bollati hijo.



Expansión a otros segmentos

Algabo es mucho más que un fabricante local de cosmética e higiene. El negocio tiene una integración única en el país, no solo produce para terceros, también posee su propio yacimiento de talco, lo industrializa y vende junto a envases que también son de manufactura propia.

A principios de este año invirtió u$s 3 millones en nuevas líneas de producción, en su planta de Tortuguitas, donde ya elabora 26 líneas de artículos de cosmética e higiene propias, aportando un total de 55 millones de unidades por año.

Es una de las empresas de capitales argentinos más importantes del sector ya que además de fabricar sus populares marcas, presentes en todos los grandes centros de ventas, produce para las principales cadenas de supermercados y farmacias, que luego venden con sus etiquetas.

"Hoy tenemos una facturación de u$s 50 millones al año. Y si bien la categoría higiene tiene la peor caída de los últimos diez años, nosotros apostamos a crecer, por lo menos 1 punto porcentual comparado al año pasado", sostuvo Alberto Bollati.

"En el primer semestre registramos una baja en el consumo que promedió el 20% como marca, pero ya en el segundo periodo del año empezamos a ver una recuperación. Apostamos a que los números terminan positivos", concluyó.

En ese sentido el empresario anunció que la marca sumará una nueva categoría. "V amos a estar lanzando nuestras propias copas menstruales. Es la entrada a la categoría higiene femenina. Para eso acabamos de comprar una marca nacional, Asana, que vamos a estar relanzando ", concluyó.

De cara a 2025

Hoy, Algabo exporta a 25 países y el comercio exterior es un verdadero foco del negocio, aun cuando todavía el 90 por ciento de la producción se destina al mercado argentino.



La planta en Tortuguitas

El verdadero objetivo 2025, según Bollati, es ganar en share en las líneas en las que son fuertes y que compiten con marcas internacionales, como las de productos para bebes, para el cuidado del cabello y de higiene personal, a las que intentan ganar en espacio en las góndolas.



Las exportaciones siempre fueron un negocio importante para Algabo. "Indistintamente del tipo de cambio del momento, nunca afectamos clientes a pesar de que muchas veces salíamos empatados o vendíamos a pérdida porque el dólar estaba bajo. Ahora que tenemos un tipo de cambio más competitivo, apostamos a más giras comerciales para ganar nuevos clientes . De hecho ya tenemos dos países nuevos en negociación", señala.

Un secreto no menor para mantener aceitado el comercio exterior radica en que la empresa tiene como diferenciador una Aduana en planta, con lo que se abaratan los costos y tiempos de entrega.

"Tenemos pensado seguir sumando mercados. El foco está puesto en África", finalizó Bollati.