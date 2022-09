Ni Miami ni México: Panamá se reconvierte para ser el destino turístico estrella de lujo

Panamá se propuso dejar de ser considerada una ciudad de paso para, en cambio, competir contra los destinos turísticos más populares de la región. Con el masterplan que impulsa, busca captar a viajeros que priorizan en sus vacaciones o viajes de negocios sitios como Miami, México, República Dominicana, Colombia y Costa Rica, entre otros.

La revitalización de su Casco Antiguo -también conocido como Casco Viejo y Barrio Antiguo- ofrece experiencias de lujo con la puesta en valor de inmuebles prácticamente destruidos y su reconversión en petit hoteles de alta gama, asociados a grandes cadenas.

Copa Airlines sortea 75 vuelos para dos personas al destino de sus sueños: cómo participar



Fin del aeropuerto de El Palomar: desmantelan lo que quedó de las low-cost



El proyecto se apalanca en la mayor conectividad aérea que ofrece Copa Airlines, como parte de la recuperación de su operación luego de la pandemia. Con la ampliación de rutas y más frecuencias de vuelos, en lo que queda del año, el Casco Antiguo espera recibir a más de 150.000 visitantes.

El Cronista recorrió las principales cuadras del barrio, donde se ven carteles de venta en numerosas propiedades y obras de remodelación en otras. Varios desarrolladores tomaron lotes continuos para instalar complejos de mayor talla.



Ya funciona uno en alianza con Hyatt y próximamente abrirá otro de una línea de Sofitel de Accor. A ellos se suman propuestas boutique de inversores extranjeros, que apuntan a captar no solo a turistas de otros países, sino también a locales que quieran vivir una experiencia distinta y a público corporativo.

En las cuadras del Casco Viejo, se ven numerosos carteles de venta en propiedades antiguas.

Con pocas habitaciones, ofrecen servicios ultra premium, que incluyen restaurantes y bares, rooftops con vistas panorámicas al skyline de Panamá, gastronomía de primer nivel, piscinas en amplios jardines, spa & fitness, salones para eventos y un entorno que aspira a brindar el máximo confort en hospitalidad, con elementos de diseño que aluden al Canal de Panamá y la historia del país.

Otro punto clave con el que buscan seducir a los huéspedes es la multiculturalidad de la oferta, con propuestas alineadas a los distintos estilos de vida de los turistas target a los que se dirigen.



Al tratarse de una zona declarada Patrimonio de la Humanidad, las fachadas deben ser conservadas respetando su espíritu original, aspecto alineado al proyecto de reformulación de la ciudad, que pone el acento en la combinación entre lo antiguo y lo moderno.



Con pocas habitaciones, los hoteles del Casco Antiguo de Panamá ofrecen servicios ultra premium.

UN CONVENTO HECHO HOTEL: LA COMPAÑÍA

Con 88 habitaciones repartidas en tres alas, Hotel La Compañía abrió en abril donde antiguamente funcionaba un convento de la orden jesuita. Los huéspedes se pueden alojar en el ala colonial francesa, construida por los sacerdotes en 1739; en el ala colonial española, que data de 1688; o el ala estadounidense, donde solía funcionar una lujosa tienda de bazar construida en 1905.

Cuenta con cinco restaurantes con la misma inspiración histórica, que recrean el interior de piedra de una iglesia española en el espacio 'El Santuario' o los antiguos muebles de madera y bronce en el 'American Bazaar'. En breve, abrirá un bar speakeasy, al que se podrá acceder sin estar alojado.

Un punto clave con el que los hoteles del Casco Viejo de Panamá buscan seducir a los huéspedes es la multiculturalidad de la oferta.

Entre las comodidades que ya se encuentran disponibles, se destacan la piscina, el spa, la terraza y un wine bar con una cata de más de 900 etiquetas, que el año que viene prevé ampliarse a 2000. Cuenta con un sector de vinos argentinos.



Detrás de la restauración de La Compañía, se encuentra entre sus inversores mayoritarios el empresario canadiense Chris Lenz, chef y fundador de 37 restaurantes, bares y clubes en todo el mundo. "Pusimos especial énfasis en la conservación de todo el inmueble. Superviso cada detalle", sostiene Lenz, que ocupa el cargo de CEO.

Allí, ya se hospedó una pareja de una argentina y un estadounidense durante más de un mes. "Recibimos mayormente a europeos y estadounidenses, pero también a latinos. Hemos alojado a varios argentinos", afirmó Lenz.



Hotel La Compañía abrió en abril donde antiguamente funcionaba un convento de la orden jesuita.

UN Sofitel Legend en el ex club unión

Sofitel Legend Casco Viejo Panamá hará su debut antes de que termine 2022. La restauración, la construcción de nuevos espacios, la reformulación del diseño interior y el amoblado implicaron una inversión de más de u$s 50 millones. Casi el 90% de las más de 150 habitaciones tienen vista al mar.

Ubicado en el ex Club Unión de Panamá -el primer edificio construido a inicios del siglo XX para albergar a la élite social local, visitado en sus años de esplendor por personalidades ilustres como Albert Einstein y la reina Isabel II -, será el sexto a nivel global que la cadena francesa Accor inaugurará en esta categoría, según Esteli Aguilar, directora de Ventas y Mercadeo del proyecto.

"La entrada mantiene la fachada colonial. Se fusionará la historia legendaria con el esplendor contemporáneo para brindar una experiencia única desde el momento de la llegada de los huéspedes", adelantó la ejecutiva.

Sofitel Legend Casco Viejo Panamá hará su debut antes de que termine 2022.

El hotel busca integrar la cultura francesa con la panameña. "Los Sofitel Legend se caracterizan por estar construidos en espacios con más de 100 años de historia. En este caso, se continúa con el legado y se honra la importancia histórica y cultural que significó el Club Unión, en un espacio donde el patrimonio se encuentra con la modernidad", resaltó Aguilar.



En 1969, el inmueble se convirtió en un centro de recreación para las tropas de la Guardia Nacional y pasó a llamarse 'Club de Clases y Tropas'. Pero luego de la invasión del Ejército de los Estados Unidos a Panamá en 1989, quedó abandonado por 20 años. Hasta que llegó Accor.

Sofitel Legend Casco Viejo Panamá está ubicado en el ex Club Unión de Panamá.

Casa Sucre, Casa Antigua, Selina y La Concordia son otros de los proyectos recientemente inaugurados. Este último, de aproximadamente u$s 1200 metros cuadrados, se compró por cerca de u$s 3 millones, teniendo en cuenta que se pagó alrededor de u$s 2500 por metro cuadrado.



La oferta de estos hoteles está acompañada de nuevas propuestas gastronómicas que nacieron en los últimos cinco años. Se destacan los restaurantes en terrazas como La Azotea, gastronomía con diversidad de sabores al aire libre, con una terraza donde se encuentra una piscina que balconea a las calles del centro histórico, y amplios salones en sus espacios techados.

EL TURISMO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ SE RECONVIERTE

El Casco Antiguo es el distrito histórico de la Ciudad, uno de los principales puntos de atracción turísticos, con sus pintorescas calles pavimentadas con ladrillos y rodeadas de edificios que datan del siglo XVII.

El restaurante La Azotea busca ofrecer una experiencia de gastronomía innovadora.

con el fin de realizar desarrollos comerciales alineados al masterplan. Por ejemplo, Hace ocho años, el gobierno local lanzó un régimen especial con beneficios y soluciones habitacionales a residentes que vendan sus viviendas, que, según el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se encuentran gravemente corroídas, en condiciones "insalubres".

El Estado también ofrece incentivos fiscales a quienes adquieran las propiedades con el fin de realizar desarrollos comerciales alineados al masterplan. Por ejemplo, La Compañía recibió una exención de pago de impuestos por 30 años.







La iniciativa se enmarca en el "Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles" del distrito, que lleva adelante una licitación por u$s 73 millones, a la que se presentaron 19 empresas contratistas.

Pronto se abrirán los sobres de las propuestas ofertadas y se designará a quién ejecutará los arreglos como la reconstrucción y ampliación de las aceras, la arborización, la refacción de luminaria pública, la actualización de la infraestructura sanitaria y el reordenamiento vial.

Una de las metas del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 es "fortalecer la actividad turística como sector económico estratégico".

Una de las metas del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 es "fortalecer la actividad turística como sector económico estratégico, con la articulación de esfuerzos multisectoriales", coordinados por el Gabinete Turístico, presidido por el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo.