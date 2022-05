Pampa Energía: crecimiento en producción de gas y electricidad impulsa sus resultados

El crecimiento de su producción de gas impulsó los resultados de Pampa Energía. En el primer trimestre de 2022, los ingresos del mayor generador de energía del país, que lidera Marcelo Mindlin, crecieron 54%, a $ 44.011 millones, y ganó $ 10.304 millones. Entre enero y marzo del año pasado, la ganancia había sido de $ 3694 millones.

En dólares, consigna su informe de resultados, el incremento de ventas fue del 28% interanual, a u$s 412 millones, "explicado por mayores volúmenes y precios de gas, precios de productos petroquímicos y ventas de energía base ".

En el reporte, Pampa destacó su "excelente desempeño operativo, liderado por exportaciones de hidrocarburos y mayor generación térmica, por encima del crecimiento nacional, a pesar de la estacionalidad".

También resaltó su crecimiento de 11% en el ebitda ajustado, que ascendió a u$s 226 millones, "explicado por subas de u$s 23 millones en petróleo y gas, u$s 6 millones en generación y u$s 5 millones en holding y otros, compensadass por una disminución de u$s 12 millones en petroquímica".

Como consecuencia, el resultado final, en dólares, fue de u$s 99 millones, u$s 66 millones superior al del primer trimestre de 2021, "principalmente, debido a la mejora en el margen operativo de petróleo y gas, y menores pérdidas en la tenencia de instrumentos financieros". El grupo cerró el trimestre con una deuda neta consolidada que descendió a u$s 845 millones, u$s 4 millones inferior a la registrada a marzo de 2021.

Más producción y exportaciones de gas

Entre los hitos del período, Pampa creció 33% en su producción de gas natural, a un promedio de 8,9 millones de metros cúbicos (m3) por día, 20 puntos por encima del 13% en que se incrementó la extracción a nivel nacional .



En este segmento, el grupo lideró la exportación de gas natural a Chile, al mantener el nivel del invierno de 2021, es decir, sin sufrir la caída estacional que suele darse en el verano.

"Incrementamos nuestras inversiones a más del doble versus el primer trimestre de 2021 para cumplir con los mayores compromisos asumidos bajo el Plan Gas.Ar", indicaron fuentes del grupo.

En la iniciativa oficial de estímulo a la producción de gas natural -principalemnte, de Vaca Muerta-, Pampa comprometió un desembolso de u$s 800 millones. Este año, invertirá u$s 400 millones, u$s 150 millones más que en 2021. Una de sus mayores apuestas es incrementar la producción -ya es 60% superior a la de 2020- para ocupar un espacio relevante en la capacidad de transporte que habrá a mediados del año próximo, cuando esté finalizado el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner.

Este año, Pampa busca alcanzar los 11 millones de m3 diarios de producción, 20% más que sus volúmenes actuales (y los de 2021). Pero, por las inversiones que está realizando en sus yacimientos -en especial, su emblemático El Mangrullo-, estaría en condiciones de llegar a 17 millones de m3. La disponibilidad del gasoducto -y su capacidad de evacuación- es un factor clave para avanzar hacia ese volumen. La meta, en tal sentido, es 2024.

Electricidad y renovables

En tanto, en su negocio de electricidad, el grupo generó 4892 gigawatts/hora (Gw/h), un 10% más que un año antes, contra 1% en que se incrementó la generación a nivel nacional, gracias al mayor despacho de sus centrales térmicas.

Durante el período, logró cerca del 98% de disponibilidad den sus generadoras, superior al 95% del primer trimestre de 2021 y muy por encima del 74% de disponibilidad del sistema eléctrico nacional.

En materia de inversiones, Pampa alcanzó un 80% de avance en su proyecto de expansión de la Central Térmica en Ensenada Barragán. En conjunto con YPF, el desembolso total asciende a u$s 230 millones y contribuirá en 280 megawatts (Mw) de energía eficiente al sistema.

El grupo también ejecutó el 25% de la expansión de su Parque Eólico Pampa Energía III (PEPE III), anunciada a inicios de año. Es una inversión de u$s 128 millones y agregará 81 Mw de energía verde, lo que fortalecerá su posicionamiento en el mercado entre privados y, también, su portafolio renovable.

Relacionado con esto, durante el trimestre, Pampa emitió su primer bono verde, por $ 3107 millones, con vencimiento en julio de 2023, para financiar esa expansión.