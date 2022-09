Neumáticos: las pick-ups que Ford y Toyota dejan de producir ya cuestan u$s 20 M diarios en exportaciones

El conflicto gremial que tiene paralizado a la producción de neumáticos sigue dejando automotrices en llanta. A Ford, que había paralizado sus operaciones el lunes por falta de cubiertas para su pick-up Ranger, se sumó ahora Toyota. La japonesa le informó ayer a sus proveedores que suspenderá hoy la actividad de su planta de Zárate, donde hace una Hilux cada 87 segundos.

Entre ambas, la industria automotriz ya perdió 1000 unidades diarias, equivalentes a u$s 20 millones de exportaciones cada 24 horas. De extenderse la situación al resto de las terminales, el perjuicio crecerá a 2500 vehículos, a un costo de u$s 40 millones. Hay pocas señales de que eso no ocurra . "Tenemos cubiertas para 10 días", anticipó ayer Martín Zuppi, responsable de las operaciones de las marcas Fiat, Jeep y Ram en Stellantis Argentina.

Los fabricantes de cubiertas -Bridgestone, Fate y Pirelli- arrastran desde mediados de mayo un conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) por la revisión de la paritaria 2021-2022 que, por su vencimiento el 30 de junio, ahora también se extendió a la que debería regir en estos días. Con 34 audiencias sin éxito desde entonces, hubo una veintena de paros que pincharon la actividad del sector, calculada en un 1 millón de unidades mensuales antes del conflicto, a menos de la mitad.

La disputa escaló en tensión, con bloqueos sistemáticos en las puertas de las plantas -ubicadas en Llavallol (Bridgestone), Merlo (Pirelli) y San Fernando (Fate)- en los últimos dos meses. El miércoles de la semana pasada, el Sutna interrumpió la audiencia que se desarrollaba en la Dirección de Relaciones Laborales, convocó a un paro por tiempo indeterminado y se atrincheró en esa dependencia, ubicada en Callao al 100.

La reacción, alegó, fue porque el Gobierno y las empresas pretendieron "imponerle" (sic) el cierre de la paritaria y el inicio de la negociación nueva, con una pauta del 38%. Durante cinco meses, el gremio había rechazado la oferta de las empresas: 66% de aumento -16 puntos por encima del 50% pactado originalmente- y un bono para quienes trabajen fines de semana . El porcentaje le parece insuficiente -pese a que el Indec registró una inflación del 64% entre julio de 2021 y junio de 2020- y es intransigente con la exigencia de cobrar al 200% -es decir, el triple- las horas en sábados y domingos.

Denuncia judicial mediante, la toma duró 48 horas. El viernes, Alejandro Crespo, titular del Sutna, convocó a mantener el paro y trasladar los acampes a las puertas de las fábricas. Ese mismo día, la japonesa Bridgestone decidió el cierre total de sus operaciones en el país en forma preventiva y Fate apagó su caldera. Pirelli fue la última en paralizar su producción el domingo, cuando se quedó sin insumos.

Las tres proveen a la mayoría de las automotrices radicadas en el país. En especial, para la producción de pick-ups. Pirelli abastece a Ford, que está ejecutando la mayor inversión (u$s 580 millones) de su centenaria historia en el país, y Bridgestone a Toyota, principal exportador de la industria automotriz argentina, que apuntaba a alcanzar su récord de 170.000 unidades de producción este año, el 70% para el exterior. La italiana también es proveedora de Stellantis (Fiat Cronos, Peugeot 208) y la japonesa, de las pick-ups de Renault (Alaskan), Nissan (Frontier) y Volkswagen (Amarok).

" Estamos a disposición. Entendemos la gravedad del problema ", recibió ayer el Ministro de Economía, Sergio Massa, a la cadena de valor de la industria automotriz en una reunión convocada de urgencia. Participaron automotrices (Adefa), autopartistas (AFAC) y gremios (Smata y UOM). "Entendemos que lo que empieza a ponerse en riesgo son 145.000 puestos de trabajo. Empiezan a ponerse en riesgo casi u$s 40 millones por día de pérdida", continuó el anfitrión. "Y la Argentina no se puede dar el lujo de perderlos. Entendemos el riesgo que representa perdernos más de u$s 200 millones de exportaciones de acá a fin de año. Y entendemos que no podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1000 autopartistas, todas las terminales automotrices", agregó, en alusión a los 3000 operarios involucrados en el conflicto del neumático.

Massa prometió poner a disposición todo el stock de cubiertas que la Aduana incautó en recientes investigaciones por importación a través de medidas cautelares. También, que, si el conflicto no se resuelve este miércoles -habrá una nueva audiencia en Trabajo-, habilitará importaciones de emergencia de los neumáticos que sean necesarios para mantener la producción, "y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto".

Para las terminales, esa difícilmente sea una opción: sustituir un insumo como una cubierta demanda meses de homologaciones y habilitaciones técnicas y de seguridad para cada uno de los mercados en los que se venderá el vehículo . De hecho, se lo aclararon durante la reunión.

Este miércoles, a las 14, habrá una nueva audiencia entre el Sutna y las productoras de cubiertas en la sede central de Trabajo. El gremio, que difundió en sus redes apoyos de celebridades, como el boxeador Jorge "Locomotora" Castro y el conductor Daniel "La Tota" Santillán, convocó a "todas las organizaciones de la clase obrera" -Crespo abreva en el Polo Obrero- a una movilización frente al Ministerio, en Alem al 600.

"Si no hay una mejora en la propuesta salarial, la responsabilidad es de las empresas", advirtió el gremio. "El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad", agregó.

"Apostamos fuertemente a que mañana (por hoy) haya racionalidad y acuerdo", expresó el Secretario de Industria, José de Mendiguren.

A última hora del martes, el Sutna había convocado a una conferencia de prensa para responder a las declaraciones de Massa.