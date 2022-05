MSU incorporó cuatro centrales térmicas que eran propiedad de Araucaria Energy

MSU incorporó cuatro centrales térmicas de la provincia de Buenos Aires que eran propiedad de la compañía Araucaria Energy, controlada por la firma canadiense Stoneway.

Se trata de una operación compleja -no es una venta sino una reestructuración societaria- , que finalizó ahora con la intervención de accionistas y fondos institucionales acreedores de la compañía que llegaron a un acuerdo para evitar la quiebra.

BlackRock, Fidelity y Gramercy junto con Integra acordaron el traspaso de estas plantas a MSU, la firma argentina con fuerte presencia en el agro, que entregó bonos de deuda por u$s 528 millones.

Las generadoras que pasaron ahora a manos de MSU (a través de su controlada SCC Power) son las de San Pedro, Las Palmas, Luján y Matheu.

Originalmente, esas plantas fueron financiadas por préstamos que tomó Stoneway, que en 2020 no pudo pagar.

Según informó la compañía compradora en un comunicado esta semana, SCC Power emitió a ciertos acreedores y tenedores de Stoneway: notas de primer grado, garantizadas, a una tasa fija del 6%, por casi u$s 18 millones (u$s 17,861 millones), con vencimiento en 2028, notas de segundo grado, garantizadas, a una tasa fija del 8%, por u$s 310 millones, con vencimiento en 2028, y notas de tercer grado, garantizadas, a una tasa fija del 4%, por un monto de u$s 200 millones, con vencimiento en 2032. "El primer pago de intereses de las notas vence el 15 de septiembre de 2022, asegura el escrito.

Según trascendió, MSU ya se había ocupado de la operación de las plantas de Stoneway con una supervisión técnica y comercial. La firma fundada en 1997 por Manuel Santos Uribelarrea y con sede en Villa Cañás, Santa Fe, posee también otras tres generadoras de ciclo combinado con una capacidad de 750 MW.

Dos de ellas se encuentran en la provincia de Buenos Aires y una en Villa María, Córdoba. Aún con la nueva incorporación de plantas, el core del negocio de MSU todavía no es la energía sino el agro. La empresa siembra unas 165.000 hectáreas, produce 850.000 de trigo, maíz, soja, girasol, cebada y maní al año.