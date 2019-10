Tensión entre Siemens y Araucaria por una central energética en San Pedro

El fantasma del default empieza a sobrevolar a las empresas argentinas. En este caso, StoneWay Capital, el fondo canadiense detrás de Araucaria Energy. Un informe del banco BNY Mellon da cuenta de un "evento de default" al haber incumplido, no con su emisión financiera, sino con el pago a Siemens de una turbina de gas para la central termoeléctrica que, bajo la modalidad llave en mano, la alemana le construye en San Pedro.

Según el documento, difundido en Twitter por el consultor Sebastián Maril y confirmado a este diario por conocedores de la controversia, BNY Mellon informa que, el 16 de octubre, recibió dos notas de Siemens. La primera advertía sobre el no pago por parte de StoneWay y Araucaria, lo que, según el contrato de obra firmado entre ellos, constituía un "default material".

En esa nota, Siemens le recordaba al banco, colocador de la emisión de StoneWay, que, por las cláusulas del convenio, si no se cancelaba la deuda antes del 29 de octubre, podía suspender las tareas.

En una segunda nota, se le informa que no hubo pago sobre el equipo, una usina SGT-800, motivo por el cual Siemens ejecutó la restitución de la titularidad del activo. En el mercado, esa turbina cotiza en torno a los u$s 17 millones.

BNY Mellon aclara que, como agente, no pretende aportar fondos para cubrir a los emisores, y reconoce al episodio como un "evento de default".

El proyecto de Araucaria es construir cuatro plantas termoeléctricas -Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro-, una inversión de u$s 850 millones, con una capacidad instalada de 800 megawatts. En marzo de 2017, StoneWay emitió u$s 500 millones para financiarlas, a los que se sumaron otros u$s 165 millones, colocados en noviembre de ese año.

Araucaria no respondió la consulta de El Cronista. Siemens declinó hacerlo.