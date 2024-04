Javier Milei defendió su plan económico en el cierre del encuentro: "Quiero una profunda revolución liberal"

Javier Milei cerró el Foro Llao Llao este viernes con un discurso ante más de 150 empresarios en el que defendió sus cuatro meses de gestión y dijo que "quiere una profunda revolución liberal

El Presidente habló más de una hora ante los dueños de las principales compañías del país, no respondió preguntas y emprendió el regreso a Buenos Aires en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Milei afirmó que su gobierno está "generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer" tras haber heredado "las peores crisis de la historia", y aseguró que el único defecto que tienen la Ley Bases y el DNU es que ambas herramientas van "contra los curros de los políticos".

"No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda" dijo el mandatario ante el auditorio. Y agregó: "Quiero una profunda revolución liberal, no creo en una economía dirigista".

En ese marco, destacó que "el 15% del PBI que antes se lo llevaba el Estado en déficit fiscal para actividades parasitarias vuelve al privado para inversiones productivas", y señaló que "los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante son los empresarios y emprendedores".

"Quiero una profunda revolución liberal, no creo en una economía dirigista", dijo Javier Milei.

En otro tramo de su alocución, volvió a referirse al aumento en sus dietas que se aprobaron los senadores este jueves. "Lo del aumento de los senadores no fue una derrota de Milei, fue una victoria: quedaron en evidencia una vez más", afirmó.

Tras el discurso, el Presidente bajó a saludar a la primera fila de ejecutivos. Allí se abrazó con Eduardo Elsztain (IRSA), Martín Migoya (Globant) y Cristiano Rattazzi, que tenía en la mano una gorra con la leyenda "Las fuerzas del cielo".

Además, saludó a Marcos Galperín (Mercado Libre) y Roberto Sallouti, del banco brasileño BTG Pactual.

Los principales puntos del discurso de Milei