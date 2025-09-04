Messi milagroso: tienen la licencia del 10 en la Argentina y firman contratos con las marcas para revertir la caída de las ventas

Todo lo que toca Lionel Messi se convierte en negocio. Esa es la apuesta de varias marcas de indumentaria que buscan apoyarse en la figura del 10 de Inter Miami y de la selección argentina para enfrentar la caída en el consumo.

En ese contexto, la firma argentina Radical Sport decidió traer al país Messi Collection, una línea de indumentaria casual para niños y adultos. El desembarco de la marca se produjo a fines del año pasado y la empresa ya cerró acuerdos de exclusividad con Taverniti y Cheeky para su comercialización en el mercado local.

"Adquirimos la licencia hasta 2027. Somos mayoristas, trabajamos con distribuidores en todo el país y también comercializamos de manera directa a través de Mercado Libre", explicó Julián Pezzarini, socio de Radical Sport en el marco de la cuarta edición de Franchising Trends que organiza el Banco Macro.

La marca, que tiene presencia en Estados Unidos, China y Europa, se fabrica en Bangladesh, India y China, bajo control de productores holandeses. El contexto de apertura de importaciones fue clave para su llegada: "Todo se produce en el exterior, las prendas son 100% importadas. El escenario actual nos permitió apostar fuerte a esta marca" , agregó el empresario.

Si bien las ventas muestran un buen desempeño inicial, el gran objetivo está puesto en el Mundial 2026, con la meta de importar u$s 1 millón en mercadería por año.

La ropa de Messi es internacional

La marca también tiene merchandising que va desde pelotas de fútbol, mochilas hasta botellas. "Los precios son accesibles. Las remeras tienen un valor promedio de $ 35.000", explicó Pezzarini.

Estrategia en un mercado en caída

La llegada de Messi Collection se da en un contexto de contracción: según datos de Fundación ProTejer, las ventas de indumentaria se desplomaron un 30% en los últimos dos años y seis de cada diez empresas realizaron ajustes en sus estructuras durante 2025.

También hay una línea para niños

"Estamos avanzando en una alianza fuerte con Cheeky para 2026 con una cápsula especial, y tenemos previsto un proyecto similar con Taverniti, que es muy fuerte en el interior", señaló Pezzarini. "Si bien venimos bien con las ventas, el mercado está complicado. Es un año de acomodamiento, pero ya pensamos en traer otras marcas vinculadas al deporte", agregó.

Messi también juega en Stanley

El atractivo de Messi como marca también seduce a otras compañías. Stanley, la firma especializada en termos, lanzó en la Argentina la colección Messi x Stanley 1913, una edición cápsula que incluye cinco productos con detalles deportivos y alusiones a la Selección Argentina.

Los artículos están disponibles en los seis locales oficiales de la marca y en su tienda online exclusiva. Los precios no fueron confirmados, aunque se espera que se ubiquen en la misma franja que la primera colección, entre $ 70.000 y $ 175.000.