Mercado Libre tuvo en 2024 el mejor balance de sus 25 años de historia

En 2024, el año que celebró su cuarto de siglo de existencia, Mercado Libre tuvo un balance histórico: por primera vez, pasó el hito de los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios mensuales activos fintech. En términos financieros, el unicornio que lidera su fundador, Marcos Galperin, facturó u$s 20.777 millones, un 37,5% más que en 2023, y su ganancia neta se elevó 9,2%, a u$s 1911 millones.

De los ingresos, obtuvo u$s 12.159 millones en su división de comercio, un crecimiento anual del 48,3%. En tanto, la recaudación de la unidad Fintech avanzó 24,8%, a u$s 8618 millones, según el informe de resultados que la empresa difundió este jueves en la Bolsa de Nueva York, donde cotizan sus acciones.

Los 100,2 millones de compradores activos únicos representaron un incremento del 18,8%, mientras que la base de clientes de servicios financieros, 61,2 millones, aumentó un 33,6 por ciento.

" El engagement entre estos usuarios está creciendo: la retención y frecuencia en nuestro marketplace está en niveles récord, como lo están los pagos y depósitos por usuario en nuestra cuenta digital, y el número de comerciantes tomando créditos con nosotros es más alto que nunca ", celebró MELI -tal cual su sigla bursátil en el Nasdaq- en la nota enviada a sus inversores.

" La fortaleza de nuestra propuesta de valor hace a estas tendencias posibles y continuaremos invirtiendo para ofrecer siempre la mejor experiencia de usuario para individuos y comercian a través de América latina ", agregó.

El volumen bruto de productos comercializados en la plataforma durante el año pasado fue de u$s 51.467 millones, un crecimiento del 69,2%, sin efectos de tipo de cambio. Los ítems vendidos subieron 27,3%, a 1787 millones de unidades.

En el negocio financiero, los activos bajo gestión escalaron 128,8%, a u$s 10.581 millones, también sin efectos de tipo de cambio. El portafolio de créditos evolucionó 74%, a u$s 6573 millones. Está compuesto por tarjetas (u$s 2639 millones, un 118,3% más que en 2023), préstamos a consumidores (u$s 2591 millones; mejora del 44,8%) y a comerciantes (u$s 1205 millones; 58,3% de incremento). Los préstamos garantizados con activos totalizaron u$s 138 millones, un salto del 626,3 por ciento.

Fundada en 1999, Mercado Libre es la mayor plataforma de comercio electrónico de América latina. Tiene presencia en 18 mercados de la región. El mayor es Brasil, donde sus ingresos crecieron 45,8% en 2024, a u$s 11.406 millones, con un impulso del 56% de la división comercio, a u$s 7038 millones, y del 32% del negocio Fintech, a u$s 4368 millones.

El segundo por tamaño es México: u$s 4664 millones, una mejora del 51,9%. Comercio facturó u$s 3072 millones, 55,2% más que en 2023, y Fintech, u$s 1592 millones, 45,8% por encima del año anterior.

En la Argentina, el país natal de la empresa, el negocio general de Galperin creció 7,5%, a u$s 3818 millones. Es el único de los tres grandes mercados donde Fintech es mayor la fuente principal de facturación: creció 5,3%, a u$s 2411 millones. La plataforma de comercio, en tanto, aumentó 11,6%, a u$s 1407 millones.

" Las tendencias en la Argentina son alentadoras. Los ítems vendidos crecieron 18% anual en el último trimestre, acelerando de nuevo, incluso, a pesar d e que enfrentaron una dura comparación contra los anticipos de compras que hubo el último año. Los precios promedio de venta están creciendo a un menor paso de la inflación mientras que el mix se vuelca a favor de productos básicos, ropa y belleza ", describió.

" Este cambio hacia categorías de alta frecuencia es positivo a largo plazo para nuestro negocio, a medida que refuerza el paso del retail offline al online. A medida que las mejores tendencias macro empiezan a conducir a una recuperación de la demanda, somos optimistas sobre las oportunidades de crecimiento hacia adelante e intentaremos invertir acorde a eso ", agregó.

En consonancia con eso, en relación al negocio Fintech, indicó: " El crecimiento fue sólido a través de las geografías, particularmente, en la Argentina, donde las mejores tendencias macro están sosteniendo la aprobación de mayores líneas de crédito para más consumidores ".

Mercado Libre reflejó este momento de la Argentina con los resultados del último trimestre del año pasado. Entre octubre y diciembre, tuvo un beneficio neto de u$s 6100 millones, 24% superior al del mismo periodo de 2023 y 79% mejor, neutro de diferencias de cambio. Bajo esta misma base -sin distorsiones cambiarias-, Brasil creció 45%, México 43% y la Argentina, 180%, resaltó.