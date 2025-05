"Me verás volver...": los desafíos y oportunidades de las empresas argentinas, en clave de rock nacional

Silvia Tenazinha se entusiasma. Cita una frase: " Ver que las cosas pasen o hacer que las cosas pasen ". Dice: " Ese es el sentido de este evento: ‘Yo puedo hacer que las cosas pasen' ".

Actual CEO de Salesforce, y una de las ejecutivas más reconocidas de la industria tecnológica, hizo en el verano el kick-off de reuniones semanales con un equipo de 15 personas, entre CEOs, especialistas en Recursos Humanos, consultores, emprendedores, managers de otras áreas y, en general, toda persona que pudiese aportar algo desde su lugar. La meta está cerca: el jueves 12 de junio. En dos semanas, en el Centro de Exposiciones Buenos Aires, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) organizará la octava edición de Experiencia IDEA Management.

Es, con el clásico Coloquio, uno de los dos hitos del calendario de actividades de la entidad. A diferencia del cónclave marplatense, en el que se debaten coyuntura y propuestas puertas afuera de las empresas, en este evento, el foco está puesto sobre todo lo que pueden hacer puertas adentro. En especial, para identificar desafíos y capitalizar las oportunidades que enfrentan.

" Me verás volver ", es el leitmotiv de la edición 2025. La frase, de "La Ciudad de la Furia", de Soda Stereo, grabada en 1988, no es de un hit pasajero sino de un clásico que atraviesa las décadas. Como varios -por no decir muchos- de los desafíos que sortean las empresas en la Argentina.

" ‘Me verás volver' ya es un mensaje. Queremos poner en valor todo lo que tiene la Argentina hoy para dar ", explica Tenazinha. " No es algo nostálgico sino que buscamos plantearlo desde un punto de vista positivo: pese a todo, nos volvemos a reinventar. En 2004, la industria del conocimiento empleaba a 20.000 personas. Hoy, a 500.000 y, en esos 20 años, generamos 11 unicornios y más de 5000 start-ups ", ejemplifica. De hecho, "¡A rockearla!" es la arenga que refuerza. Cada panel lleva como título la alusión a alguna canción del Rock de Acá: de Divididos a Los Piojos o Babasónicos; de Charly García a Los Redondos, entre otros.

Eso también está relacionado con la identidad propia, el ADN del evento. Asistirán 1200 personas; la mayoría, de 35 a 45 años, ya gerentes y jefes. También, más jóvenes, con el potencial de serlo. " El Coloquio dialoga con los líderes. Acá, decimos que se les habla a los 1000 futuros líderes de la Argentina ", distingue Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

" El desafío es cómo les damos herramientas a esos futuros 1000 líderes para seguir desarrollando una Argentina próspera, que capitalice las oportunidades que le da el mundo ", aporta Agustín Bellido, gerente general de IBM Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, también miembro del comité organizador. Además de la descripción del contexto global, al que el ejecutivo define como uno de los "pilares" del evento, el desfile de casos de éxitos locales es el plato fuerte de la agenda. " Ahí también se conecta con la elección del tema de Soda Stereo: fue elegir algo bien argento. Porque el talento argentino es súper valorado ", apunta.

La coyuntura -local y global- estará abordada en dos paneles. Pero " encapsulada ", dicen; sólo como marco, contexto en el cual hay que operar. Dentro de los cinco sectores estratégicos para el país que IDEA identificó hace un par de años -energía, minería, agroindustria, turismo y economía del conocimiento-, habrá CEO, emprendedores, científicos, economistas, académicos y presencias "estelares", como las de Mario Pergolini y Adrián Suar.

Hay otro concepto que atraviesa a la edición 2025 de Experiencia Management. "Momentum Argentina", se lo definió. " Con eso, quisimos imprimir un sentido de urgencia. Hay una oportunidad para la Argentina. Desde el punto de vista geopolítico, estamos en el ‘mejor de los mundos', lejos de los focos de conflicto. También, tenemos el mismo huso horario de la Costa Este de los Estados Unidos, que es el mayor centro de consumo del planeta. Brindando servicios desde acá, un cliente no tiene que esperar 12 horas por una respuesta desde la India, por ejemplo. Tenemos diversidad cultural, que no es un tema menor. Nuestro nivel de inglés es bastante bueno y está el talento argentino, obviamente ", enumera Tenazinha las razones, por caso, para la expansión de la economía del conocimiento.

" El momento es éste. Ahora, vamos a un entorno de desregulación. Podemos salir a jugar al mundo un poco más libres. Si, con el contexto anterior, tuvimos tantos unicornios y se crearon tantas startups, sin tantas restricciones, esto no debería tener techo ", grafica.

" Es el hacer. Ser ‘doer'. Dejemos de teorizar ", arenga. El momentum es distinto, insiste. " Es rejuntémonos, salir a la cancha, jugar en equipo, agrandar la torta ". En la Argentina 2025, "competitividad" es el nombre del juego. Eso da más lugar para reflexionar sobre tendencias profundamente más transformadoras para las empresas que el valor del dólar, los controles de cambios o el índice de inflación.

" En los próximos cinco años, según el World Economic Forum, con la Inteligencia Artificial, se crearán más de 120 millones de empleos. Pero se destruirán 97 millones. El gran tema es cómo hacer para que los 97 millones se transformen en esos 120 millones y el sistema crezca y no implosione ", dice Tenazinha.

Una revolución, cuenta, más potente que Internet y que, entre muchas otras causas, remoldea a las propias estructuras de las organizaciones. Uno de los tantos issues que se analizarán durante la jornada, que, después del lógico "Gracias totales!" del último panel, cerrará -por primera vez- con un " after party ".