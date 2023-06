Los empresarios levantan la bandera de Messi mientras los políticos siguen jugando su partido

El lema busca ser inspirador: " Argentinos, volvámonos a ilusionar ". Evoca al " Muchaachooss... " que entonó el país entero antes, durante y después de Qatar. No es casual. " Pretende conectar con la ilusión que vivimos en el último Mundial, que nos conectó a todos. Los argentinos estuvimos unidos, independientemente de los orígenes y la procedencia ", explicó Santiago Mignone, country senior partner de PwC Argentina y presidente del 59o Coloquio de IDEA, que se desarrollará del 4 al 6 de octubre en Mar del Plata.

" Es volver a ilusionarse y conectar, también, con lo que sentimos 40 años atrás, con el regreso de la Democracia, cuando se vivió un momento de ilusión, con unidad del país para consensuar una nueva forma de vida ", agregó.

El lema tiene una segunda arenga: " Hagamos que valga la pena ". Busca transmitir que, al final del día, las cosas valiosas que consiguen con esfuerzo. " Sin ilusión no hay esfuerzo ", resumió Mignone, quien coordina el trabajo de 65 CEOs que integran las distintas comisiones temáticas del cónclave.

Después del hito que marcó el Coloquio del año pasado -con record de inscriptos (más de 1000), el primero de vuelta en MdQ pospandemia-, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) busca volver a subir la vara, en un año crítico. No sólo por el recambio presidencial, sino por la magnitud de los desafíos que le esperan a quien asuma el 10 de diciembre.

IDEA se cuida mucho de no presentar sus propuestas como "el plan económico de los empresarios". " No diseñamos políticas públicas. Pero estos trabajos mostrarán la visión de más de 60 empresarios ", distinguió el director ejecutivo de la entidad, Diego González Casartelli, con pasado en Merrill Lynch y ex CFO y CEO de YPF.

La elaboración de esas propuestas se encaró con tres conceptos. El primero es la urgencia. " No podemos dilatar más las transformaciones que el país necesita para salir del estancamiento ", explicó Mignone sobre lo primero. La segunda idea es transformación. " Transformaciones que requieren esfuerzos de la sociedad y de dirigentes que tienen que ponerse a la cabeza para proteger a los sectores más vulnerables. Tiene que ser un esfuerzo sostenido, en el que haya que ceder para cercer, gobierne quien gobierne ". El tercero es capitalizar las grandes oportunidades que tiene la Argentina en cinco "sectores dinámicos", como se los llamó: agronegocios, minería, energía, economía del conocimiento y turismo.

En tal sentido, el Coloquio trabajará sobre siete ejes: Mercado laboral (liderado por Martín Galdeano, presidente de Ford); Gasto público (Javier Goñi, CEO de Ledesma); Modernización impositiva (Fernando Cóccaro, socio de EY); 40 años de democracia (Guillermo Lipera, partner del Estudio Bulló); Cambio climático y reducción de emisiones (María Eugenia Tibessio, presidente de DuPont); Conversión de planes a empleo (Gabriela Renaudo, country group manager South Cone de Visa); y Ecosistemas dinámicos (Roberto Alexander, gerente general de IBM).

" Tienen que ser propuestas consensuadas ", subrayó Mignone. Citó dos ejemplos. Para incentivar la creación de nuevos puestos, la elaboración de un nuevo régimen laboral para alentar la contratación de empleo y tener reducido, y claro, el costo indemnizatorio. "Siempre, mirando hacia adelante, sin afectar los derechos existentes", aclararon los hombres de negocios.

El otro ejemplo es en el gasto público. " La Argentina padece un déficit fiscal estructural, que no es de este gobierno sino que viene de varias décadas y que es la principal causa de la inflación y de las crisis cíclicas que tiene el país. Una opción es trabajar sobre el sistema previsional, manteniendo la altísima cobertura que tiene hoy pero focalizando en la equidad del sistema, analizando si los régimenes especiales tienen sentido o no, por ejemplo. Queremos asegurarnos de que no habrá colapso del sistema a mediano plazo ", ilustraron.