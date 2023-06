Más extranjeros quieren compra de propiedades en la Argentina, de qué países son los que más consultan

Dos de cada ocho consultas para la compra de propiedades en Buenos Aires, son hechas por personas oriundas de otros países. De hecho, en lo que va del año, el interés de los extranjeros por comprar inmuebles en el país se incrementó un 10%, de acuerdo con datos recopilados por RE/MAX Premium. Quienes encabezan la lista son los rusos, aunque también hay una gran cantidad de chilenos interesados.

Sucede que los bajos precios de las propiedades, -en los últimos 12 meses acumulan una caída del 5,7%, según datos de Zonaprop-, sumado a la diferencia cambiaria favorable que encuentran los extranjeros en el país, convirtieron a la Argentina en un lugar cada vez más atractivo para invertir.

Se congeló la venta de propiedades en CABA y solo se vende el 2% de la oferta por mes

Las consultas de personas de nacionalidad rusa son las que predominan. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, ya son más de 23.000 los rusos que emigraron a la Argentina, como refugio de la guerra, a causa de las facilidades de ingreso, la obtención rápida de documentos y el acceso gratuito a la salud y la educación.

Si bien se trata de una tendencia que comenzó después de la pandemia por el bajo precio de los inmuebles, ya que, desde el pico máximo de 2019, los precios acumularon una baja de 23%, volviendo a niveles similares a los de 2015, y se intensificó con el conflicto bélico, los rusos no son los únicos extranjeros interesados en la compra de propiedades en la Argentina.

Según datos de la red de franquicias inmobiliarias Re/Max, los chilenos también resultan atraídos para comprar inmuebles en el país. De hecho, medios locales aseguran que "nunca estuvieron tan baratas las propiedades en la Argentina y Mendoza, la ciudad que más ha atraído chilenos el último mes por el bajo costo de cientos de productos, no es la excepción". Además, resaltan que en el centro mendocino se consiguen departamentos de un dormitorio a partir de los u$s 60.000.

Creció el interés de los extranjeros para comprar propiedades en el país ante la baja de precios

"Los precios de los inmuebles se mantuvieron estables durante los primeros cinco meses del año. Eso hizo que muchos extranjeros mostraran su interés no solo para comprar, como es el caso de los rusos, sino también para invertir, como es el caso de los chilenos que compran para poner en alquiler" , especificó Ariel Champanier, CEO de RE/MAX Premium.

Cuáles son las propiedades que buscan los extranjeros

Champanier precisó que los extranjeros consultan por departamentos que tienen un ticket promedio de u$s 100.000, sobre todo en barrios como Palermo, Recoleta, Belgrano y Villa Devoto, que son los que cuentan con amenities, tienen más conexiones con el transporte público y cercanía con zonas comerciales y polos gastronómicos.

Los precios de las propiedades bajaron más de un 25% en promedio en CABA desde la llegada de la pandemia. Y mientras algunos barrios parecen haber alcanzado su piso, otros todavía continúan depreciando sus valores.

Aquellos más buscados como Palermo o Belgrano tienen un valor promedio de u$s 2600, es decir que en estas zonas una unidad de dos ambientes tiene un valor promedio de u$s 130.000. Sin embargo, el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires es de u$s 2157.

Según los datos relevados por Mercado Libre Inmuebles junto a la Universidad de San Andrés, los precios de los departamentos cayeron en promedio un 6,2% interanual en mayo de 2023, mientras que las casas tuvieron un alza del 4,3%, lo que muestra una recuperación de este segmento.

Si bien la baja de los precios de las propiedades se experimentó tanto en unidades nuevas como usadas, el producto que más ajustó su valor fueron los departamentos usados por ser los que más ofertas presentan.