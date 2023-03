Lucciano's compró una fábrica de helado en Italia y planea abrir hasta 20 locales en Europa

La heladería marplatense Lucciano's quiere profundizar su expansión en Europa. A sus tres locales allí -dos en España y uno en Italia-, ahora le sumó una fábrica en la ciudad italiana de Como, en la Lombardía . Esta nueva planta, de 1000 metros cuadrados (m2), le permitirá abastecer hasta 20 sucursales en el Viejo Continente , aseguran desde la compañía. Agregan que podrían replicar ese modelo en los Estados Unidos.

"Tomamos posesión en los primeros días de enero y nos permitirá replicar lo que estamos haciendo en la Argentina, con un centro de producción que distribuye a los distintos puntos de venta que vamos abriendo", comentó Christian Otero, fundador de la cadena junto a su padre, Daniel.

El debut en Europa se produjo en abril de 2022, cuando Lucciano's abrió su primer local en Roma, a pocos metros de la Fontana di Trevi. Al mes siguiente, levantó la persiana en Barcelona y, poco después, inauguró su primera franquicia europea en Málaga. Cada una de esas sucursales cuenta con un espacio de elaboración , donde produce el helado granel y las paletas, al que, en la empresa, llaman "laboratorio". Con la nueva planta, esto cambiará.

En abril de 2022, Lucciano's abrió en Roma y ahora prepara la inauguración de su segundo local en esa ciudad.

"A veces, en Europa, no es tan simple encontrar locales de 200 m2, que permitan montar un laboratorio con producción a la vista. Y, si los encontrás, el costo es muy alto. Entonces, la idea es crecer con un mix de locales en los que podamos tener laboratorio y otros en los que no, así no tendremos que depender de poner uno o no", explicó Otero.

Este año, Lucciano's espera abrir, al menos, cinco locales en Europa . "Estamos en obra en Valencia; también, en Roma para un segundo local y estoy mirando Alemania", señaló Otero.

Megafábrica en Mar del Plata

Lucciano's nació en 2011 como un proyecto de la familia Otero y hoy cuenta con más de 60 locales en la Argentina. Recientemente, inauguró la primera etapa de su megafábrica en el Parque Industrial de Mar del Plata, que demandó una inversión de $ 1000 millones. Esta fase le permitirá tener operativa su pata logística. Recién este mes activará la parte de producción.

"Con esta planta, tranquilamente podríamos duplicar lo que tenemos", apuntó Otero. Hoy, la empresa produce más de 2 millones de helados en palito por año y cada local vende alrededor de 50.000 kilos anuales. Hizo exportaciones para tener backup de icepops ante cada apertura en el exterior. Pero fueron situaciones puntuales.

Ahora, la nueva fábrica, indica Otero, permitirá incrementar los envíos. "Incluso, podríamos crecer en retail, que es una pata que lanzamos hace un año y medio", agregó.

Christian y Daniel Otero, los fundadores de Lucciano's. Ya cuentan con más de 60 locales en la Argentina.

A su vez, adelantó, su nueva nave contará con más líneas de producción, con el objetivo de incursionar en productos por fuera del helado . No obstante, por ahora, prefieren no revelar más al respecto.

Su plan en los EE.UU.

Antes de desembarcar en Europa, Lucciano's plantó bandera en los Estados Unidos. Primero, desembarcó con un local en el Florida Mall, en Orlando, en 2020. Luego siguió creciendo en centros comerciales en Nueva Jersey y Miami.

"Allá, la clave es no fallar en la locación porque son precios altos y entrás en un lease por 10 años de cumplimiento efectivo. Si te bajás, las penalidades son muy altas", explicó Otero. Y los tiempos son distintos: " En los Estados Unidos, nos costó tres años abrir tres locales; en Europa, lo hicimos en seis meses ".

Al igual que lo hicieron en Italia, los Otero también buscan tener su centro productivo dentro del mercado estadounidense. "Estamos negociando un lease. Pero, hasta que pongamos a funcionar esa fábrica, sabemos que, con viento a favor, no pasará nada hasta dentro de seis o nueve meses", advirtió Otero hijo. En 2023, apuntan a cortar cintas en cuatro nuevas sucursales en los Estados Unidos.