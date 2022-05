Los outlet de Villa Crespo resurgen de la mano de bares y restaurantes

Los outlet de Villa Crespo resurgen como consecuencia de la llegada de los turistas, la necesidad poscovid de espacios de compra al aire libre y el impulso de nuevos bares y restaurantes.

Hace poco más de dos años, el escenario era muy distinto. Debido a la pandemia, decenas de locales cerraron sus puertas. Muchos no las volvieron a abrir. Pero, a medidos de 2021, la recuperación empezó a notarse y se generó un nuevo polo comercial y gastronómico.

"La pospandemia benefició a esta zona. Antes, era muy habitual ver muchos turistas pero no tanto a público local. Hoy, empezaron a llegar extranjeros. Sin embargo, hay un gran movimiento interno", explica Horacio Berberian, socio gerente de Shenk Inmobiliaria , histórica operadora en la zona.

Esto se debe a que ahora, el consumidor se inclina por espacios al aire libre también al momento de hacer compras. Y en un radio de entre cuatro y cinco cuadras, se encuentran las principales marcas con un plus: los precios son de outlet.

Las calles claves son Loyola, Aguirre, Gurruchaga y Acevedo. Allí, hace por lo menos una década, se instalaron locales comerciales. Se suma hoy un pequeño polo gastronómico

Un local de 160 metros cuadrados (m2) en Gurruchaga al 700 tiene un precio de alquiler de $ 450.000. "La demanda es muy alta y los precios están en subida porque la zona crece mucho", agrega Berberian.

La zona se convirtió en un shopping a cielo abierto (Foto Antonio Pinta)

Los precios de venta no son baratos. En la zona, en promedio, un local de 60 m2 tiene un precio de u$s 200.000. "Actualmente, el valor del m2 para locales comerciales a la venta es de entre u$s 2500 y u$s 3500. Esta diferencia radica en el metraje que tiene de frente y, por supuesto, también tiene que ver el fondo", resalta.

Según detalla, "los alquileres subieron en pesos siete veces más en los últimos años en esta zona y duplicaron su valor a la venta".

Oferta de locales

Actualmente, la oferta de locales en alquiler es reducida. El movimiento es constante y los nuevos jugadores que se instalan con fuerza son del sector gastronómico. Por ejemplo, donde históricamente funcionaba la marca de indumentaria Rapsodia, hoy se encuentra el pub La Birra Bar, que desembarcó el año pasado.

Según los últimos datos de enero y febrero de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró, con respecto a la medición anterior, un descenso del 3,3%. Hoy existen en total 378 locales en venta, alquiler o cerrados en los principales distritos comerciales de CABA.



Los bares y restaurantes al mediodía se convirtieron en un clásico de la zona (foto: Antonio Pinta)

"Los locales gastronómicos son, en general, para almorzar. Apuestan a un público que viene a comprar ropa y, durante el recorrido, quiere parar a comer o tomar algo. La llegada de nuevas marcas se da como consecuencia del desembarco del Mercat de Villa Crespo", explica Berberian.

El Mercat de Villa Crespo abrió 2020, plena pandemia. Fue una apuesta para el barrio y revalorizó la zona. Según su dueño, factura $ 30 millones por mes. Con ese formato, está a días de abrir el mercado en Caballito, en donde estima una facturación de $ 45 millones.

"Este tipo de apuestas le hacen bien al barrio. Hoy, hay un combo más que interesante. El consumidor de clase media, que estaba acostumbrado a viajar y comprar indumentaria en el exterior, por la pandemia, no puede hacerlo. Entonces, se vuelca hacia locales de marca pero bajo el formato de outlet", finaliza Berberian.