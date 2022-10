Los argentinos trabajan gratis casi una semana al mes: quiénes son los más afectados

Para conservar el trabajo, lograr reconocimiento o conseguir un ascenso, un empleado tiene que demostrar compromiso e interés por lo que hace. Y como realizar una buena labor, a veces, no es suficiente, extender la jornada, llevarse tareas pendientes al hogar o pasar largas horas de más en la oficina es la estrategia más usual para conseguir los objetivos . Sin embargo, en muchos casos esas no se pagan. Así, el 41% de los argentinos dice que trabaja "gratis" entre 6 y 10 horas por semana.

Los datos se desprenden del informe People at Work 2022: A Global Workforce View, realizado por la consultora de recursos humanos ADP. "Es una cifra no menor que si se suma por el total de un mes, da un resultado de entre 24 a 40 horas extras de trabajo que no son remuneradas", explica el documento.

El estudio detalla, además, que las mujeres (42%) tienen un leve ventaja en la cantidad de horas gratis trabajadas por sobre los hombres (40%). Además, existe un 25% de personas que asegura que no realizan horas extras. En tanto un 18% afirma trabajar alrededor de 5 horas más y un 9% que reconoce estar trabajando entre 11 a 15 horas adicionales a la semana .

En relación con las edades en donde se refleja un trabajo adicional mayoritario, se puede observar en un 44% que aquellos que tienen entre 25 y 34 años trabajan entre 6 y 10 horas diarias, seguido por un 39% por quienes tiene entre 45 y 54, y un 39,4% por quienes oscilan entre los 35 y 44 años.

Cómo y dónde se trabaja más

El estudio revela, asimismo, que existen ciertas áreas u oficios en los que el trabajo extra no remunerado son prácticas más usuales. En ese sentido se destacan principalmente tres áreas: transporte, servicios profesionales e IT/Telecomunicaciones.

En el sector transportes, un 50% de los argentinos afirma que trabaja entre unas 6 y 10 horas extras a la semana y un 17% entre 11 a 15 horas gratis a la semana. En relación con el área de servicios profesionales, los datos demuestran una dinámica del 45% y 9%, mientras que IT/telecomunicaciones refleja un 42% y 12% de trabajo gratis a la semana.

De igual manera, y debido a que tras la pandemia muchas empresas aumentaron el home office, y que la tendencia de mayor trabajo no remunerada semanal es de 6 y 10 horas semanales, es que podemos conocer que esta dinámica se concentra en un 43% en quienes trabajan desde la casa, mientras que quienes lo hacen de manera presencial alcanzan un 31%.