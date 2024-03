Longvie suspende a la mitad de su personal en una planta: por qué y cómo seguirá la empresa

La fábrica de electrodomésticos Longvie suspendió al 50% de su personal en su planta de Paraná, Entre Rios, por la caída en el consumo. Allí, produce termotanques a gas, eléctricos, calefones y estufas.

Según pudo saber este diario, la compañía activó un plan de suspensiones para algunos sectores productivos en busca de "nivelar los stocks en función de la caída de volúmen".

De acuerdo a datos de la Consultora W, de Guillermo Olivetto, las ventas de electrodomésticos tuvieron una caída del 50% en febrero comparado a igual mes del año anterior. En Longvie, los números de caída acompañan la tendencia general del sector.

Según pudo saber este diario, el directorio de Longvie está acordando con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) un cronograma de trabajo reducido para sus empleados de Paraná para los meses de marzo y abril. "En general el alcance es para parte de la dotación total y por sectores productivos", dijo una fuente cercana a la empresa.

Se trata de un total de 230 empleados que trabajan en la planta de Paraná a los que se les redujo su salario entre un 25 y 30%.

Pero los planes de suspensión también abarcarán las fábricas de la compañía en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires-en donde fabrican cocinas, hornos y anafes- y en Catamarca avocados a la fabricación de lavarropas.

Longvie produce siete líneas diferentes, pero la caída se evidencia en todos sus productos. Hoy la compañía busca duplicar sus exportaciones para amortiguar la caída en el mercado local.

Longvie sufre la caída del consumo

Según su balance, Longvie generó ventas por $ 11.116 millones y un resultado neto de $ 446,3 millones. En total produjo 243.323 unidades entre sus tres fábricas en el país.

No obstante, en 2018 cayó en default y anunció que necesitaba reestructurar las Obligaciones Negociables (ON) clase IV que había emitido en 2017 por u$s 20 millones. En diciembre de 2019 cerró un acuerdo de refinanciación de sus pasivos por más de $ 286 millones.

Pero la pandemia cambió el escenario. En mayo de 2020 tuvo una nueva renegociación con sus acreedores tras incumplir con el último vencimiento. Al año siguiente, en septiembre, volvió a negociar una nueva extensión de los planes de pago. Un mes después consiguió una prórroga por dos años.