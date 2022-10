Lionel Messi empresario: el 10 lanza una firma para invertir en deportes, medios y tecnología

El capitán de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Messi, anunció que lanzará Play Time Sports-Tech HoldCo LLC, un holding que se dedicará a invertir en deportes, medios de comunicación y tecnología en todo el mundo.

La nueva firma del diez tendrá sede en la ciudad estadounidense de San Francisco y será el principal vehículo de acá en adelante para las inversiones del jugador del Paris Saint Germain. La compañía explorará oportunidades "independientes del escenario" que podrían incluir, por ejemplo, ayudar a los fundadores de startups a construir empresas de tecnología de fútbol o invertir en equipos.

"Estoy emocionado de extender nuestras raíces en Silicon Valley y estoy encantado de que Play Time colaborará con emprendedores de todo el mundo", dijo el astro argentino en un comunicado difundido por la agencia Bloomberg.

Play Time estará bajo el mando de Razmig Hovaghimian, socio de la firma de capital de riesgo Graph Ventures. Michael Márquez, socio fundador del banco de inversión Code Advisors, será un asesor especial.

Hovaghimian es también cofundador de Matchday.com, un videojuego simulador de fútbol, que cuenta con Play Time como su primer inversor y que planea lanzarse antes de que comience el Mundial de Qatar 2022 en noviembre. El holding también tiene una participación en la startup de tecnología de fútbol AC Momento.

"Desde el momento en que conocí a Leo y la familia Messi en 2017, me quedó claro que su visión del futuro es audaz", dijo Hovaghimian en un comunicado. Si bien aún no se conoció el monto de la inversión, añadió que "quieren seguir teniendo un impacto directo y duradero dentro y fuera del campo".

Los deportistas también son inversores

Sin embargo, Messi no es el primer deportista de élite que decide dedicarse a las inversiones. En el caso de Serena Williams, la tenista ganadora de 23 Grand Slams, creó una empresa de capital de riesgo (Serena Ventures) en la que recaudó u$s 111 millones este año. Además, la estadounidense invirtió en un sinfín de startups, desde billeteras de criptomonedas a plataformas de educación online y de delivery de alimentos saludables.

Serena Williams, otra de las deportistas de élite que se dedica a las inversiones

Otro caso es el de LeBron James, el jugador mejor pago de la historia de la NBA, quien invirtió en 2020 u$s 100 millones para fundar una productora de contenidos audiovisuales a la que llamó SpringHil Company. También invirtió u$s 30,5 millones en Canyon, la firma alemana productora de bicicletas utilizada en competencias profesionales, y es propietario minoritario de los Boston Red Sox de la liga estadounidense de béisbol al igual que un equipo del Nascar.

Por su parte, el tenista Roger Federer ha invertido cerca de u$s 49 millones en On Holding, una firma suiza productora de zapatillas que planea recaudar u$s 622 millones con su salida en la bolsa de Nueva York.

Por último, el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se ha convertido en coproprietario del equipo Denver Broncos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos, y ha financiado firmas de bebidas nutricionales y restaurantes vegetarianos.