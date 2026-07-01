Comunicar más no siempre equivale a comunicar mejor. De hecho, Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA, identificó tres atributos que una empresa debe reunir para ser una fuente confiable: “coherencia, claridad y consistencia”. Según comentó, la coherencia implica que “lo que una organización dice se corresponda con lo que hace”.

La claridad, siguió, refiere a la “calidad de la información que se comparte hacia afuera”. La consistencia, en cambio, es una cuestión de permanencia: sostener el mensaje a lo largo del tiempo, sin contradicciones ni virajes abruptos. A esos tres pilares, Carboni sumó un cuarto elemento que gana terreno en la práctica corporativa: la empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender los problemas reales de las audiencias antes de emitir cualquier mensaje.

“La compañía más confiable no es la que comunica más, sino la que hace una comunicación efectiva”, afirmó.