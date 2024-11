Las franquicias crecieron un 10% y prevén un 2025 con más negocios

Las franquicias lograron sobreponerse a las complejidades económicas del país, y crecieron un 10% durante este año. Según los datos que maneja la desarrolladora de franquicias Franchising Company , la facturación fue buena pero se achicó la rentabilidad por la suba de costos.

El rubro gastronómico y el de servicios fueron los que mejor desempeño tuvieron; mientras que las franquicias de retail e indumentaria fueron las que mayor esfuerzo debieron hacer y "están en proceso de mejoramiento", según Marcelo Schijman, director de la desarrolladora de franquicias.

En el marco de una nueva edición del Franchising Trends, organizada por el Banco Macro y del que participaron 250 empresarios, Schijman afirmó que "Las franquicias son un sistema consolidado en Argentina, tienen más de 40 años, crecen. Hay 1700 marcas dando franquicia y se basan en el trabajo en red".

Roberto Russo, director de Guía de Franquicias, coincidió y sostuvo que "en líneas generales, el sector siguió creciendo" y que "los consultores de franquicias, que son los que desarrollan nuevos formatos, han tenido muchisimo trabajo".

Al ser consultado por los principales desafíos que los empresarios enfrentaron, señaló que "todo comercio sufrió la baja de ventas a nivel general, pero en este nuevo periodo se esta recuperando". Sostuvo que son optimistas y enfatizó que "2025 va a ser un mejor año para todos y el consumo va a ir aumentando lentamente".

Las franquicias sufrieron pérdida de rentabilidad por la suba de costos.

De hecho, entre los empresarios presentes hubo algunas visiones positivas, y otras más cautas. Si bien todos coincidieron en que el consumo está subiendo, hay quienes prevén que para las fiestas habrá "un repunte" que les ayude en el balance final mientras que otros estiman que apenas seguirá el proceso paulatino de recuperación.

"A pesar de todo, ha sido un buen año", analizó Russo. Y completó: "Ayudó a subsistir las crisis el hecho de que la franquicia frente a un negocio independiente tiene el respaldo de la marca que le permite soportar mejor gracias a la financiación, acciones de marketing y descuentos. Siempre tuvieron gente que los apoyó de una u otra forma".

La posibilidad de abrir una franquicia se ajusta a diferentes presupuestos. Van desde u$s 20.000 en negocios como los de reparación de celulares o kioscos, u$s 40.000 para venta de empanadas, ropa de niños u$s 60.000, una cafetería u$s 120.000, hasta inversiones millonarias para hoteles.

En este sentido, en el evento se fomentó "no tener miedo" e invertir. Muchos se apoyan en los instrumentos financieros imprescindibles para conseguirlo se trate de un emprendedor, pyme o gran empresa.

"Desde Banco Macro apostamos a hacer crecer a la Argentina y la mejor manera es hacerlo con las pymes y las franquicias. Tenemos presencia en 23 provincias y hacemos que cualquier emprendimiento puede llegar a 175 localidades de todo el país", dijo Melina Yanulis, gerente de Alianzas Estratégicas de la entidad bancaria.

Para los inversores en franquicias, la ejecutiva señaló un punto clave. "No vendemos enlatados. La idea es acercarles los productos que necesitan, más allá de una línea de crédito", concluyó en diálogo con este medio.