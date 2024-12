Empresas de micros de larga distancia suman estrategias inéditas para competir

El Gobierno desreguló el transporte de larga distancia y las empresas tradicionales anunciaron una serie de innovaciones para esta temporada. Con la mira en aumentar sus ventas, y con las nuevas reglas de juego, a partir de ahora, Plusmar y Flecha Bus permiten viajar con mascotas en algunos servicios. Además, se lanza "Club Recorrer" el sistema de millas para pasajeros frecuentes.

Dos son las empresas que pusieron sobre la mesa la propuesta de "pasaje pet friendly " o "ampliar la familia", que tiene el valor del 50% del boleto en el servicio elegido por su dueño. Solo se podrán transportar perros y gatos, de no más de 10 kilos. En el caso de Plusmar, uno solo por pasajero; y en el de Felcha Bus, dos por servicio.

La mascota debe contar con su libreta sanitaria actualizada, que demuestre que está al día con sus vacunas y chequeos veterinarios. Además, debe ser transportado en un canil y contar con ayuno de 8 horas.

Cabe destacar que, no aplica a todos los servicios ni rutas. La Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) resaltó que estos lanzamientos responden a la demanda de los pasajeros, y que hasta el momento, tenían vedado. Por lo que esperan, sea el inicio de una serie de propuestas para renovar el rubro de servicios de pasajeros.

La otra iniciativa para estas vacaciones de verano es la de Club Recorrer, el primer programa unificado para pasajeros frecuentes de ómnibus de larga distancia. Funcionan al igual que con las aerolíneas, es decir, se suman kilómetros con cada viaje realizado en cualquiera de las empresas adheridas, y luego, se pueden canjear por pasajes gratis a cientos de destinos en Argentina y en los países limítrofes.

"Hablamos de cientos de destinos a los que nuestros pasajeros y pasajeras frecuentes ya pueden viajar sin cargo. Ciudades y pueblos en Argentina, pero también opciones en el exterior desde Florianópolis o Camboriú, en Brasil a Montevideo y Punta del Este, en Uruguay, por citar algunos ejemplos" detallaron desde Flecha Bus.

Las empresas de larga distancia salen a la conquista de nuevos pasajeros

Entre las empresas adheridas se encuentran:

Flecha Bus.

Chevallier.

Urquiza.

La veloz del norte.

Empresa argentina.

Sierras de Córdoba.

Pullman Gral. Belgrano.

Rápido Tata.

Zenit.

Autotransportes San Juan.

Córdoba Coata.

El Norte Bis.

Godoy.

Costera Criolla.

San José.

Micro Mot.

ETA.

Empresa Gutierrez.

ENCON.

Mar Chiquita.

Brown.

Central Argentino.

Arito.

Nuevo expreso.

Esta propuesta es retroactiva. Por lo que, si los usuarios realizaron viajes en los últimos cinco años, "Club Recorrer" les reconoce los puntos acumulados de cada trayecto, incluso si todavía no forman parte del programa. Y, próximamente, confirman desde el sector, los pasajeros tendrán la posibilidad de comprar los puntos que le falten para concretar el viaje que deseen.

Financiación

Por otra parte, en la disputa entre los distintos medios de transporte, los clientes se inclinan por aquellas propuestas que le permitan financiarse.

Por ello, las empresas tradicionales ofrecen pagos con tarjeta de crédito de los principales bancos, incluyendo 3, 6 y hasta 9 cuotas sin interés, beneficios en pagos con billeteras virtuales, descuentos y pasajes que tienen precios preferenciales dependiendo del día de la semana y horario en que se viaje.

Los puntos de desacuerdo con el Gobierno

Más allá de las estrategias planteadas, hay una postura de fondo de desacuerdo. Los empresarios del sector expresaron su preocupación, y en algún caso hasta rechazo, respecto a la desregulación, ya que el Estado "baja la vara" y "se dificulta el control de los requisitos mínimos de seguridad" ya que no será obligatorio pasar por las terminales, dicen.

A partir del cambio, que se oficializó en el Boletín Oficial, cualquier vehículo de seis asientos que cuente con seguro y VTV podrá prestar servicios de transporte de pasajeros.

Es decir, que aquella persona que desee puede comprarse un vehículo de cinco asientos, además del lugar del conductor -por ejemplo un Chevrolet Spin o un Peugeot 5008- o una combi o un mnibus, sacar el carnet de conducir profesional y se pone su propia empresa como monotributista con servicio puerta a puerta.

Mauricio Badaloni, dueño de Andesmar, fue tajante al expresar que es necesario que "en el mediano plazo haya una corrección de control", y agregó: "Eso no implica que sean muchísimas las reglamentaciones, pero una cosa es bajar la vara para para tener requisitos menores y otra cosa es controlar lo básico. No se puede jugar sin reglas de juego y aparte también se atenta contra la seguridad jurídica".

Ya no será obligatorio que las empresas de transporte de larga distancia pasen por la terminal

Celadi indicó que el desafío que tienen por delante es el de ayudar al pasajero a que diferencia entre una compañía establecida nueva o vieja, pero que tenga ciertas características y ciertos respaldo. En este sentido, trabajan en un sello de calidad para informarle a los clientes que están viajando en una empresa que tiene ciertos estándares.

"La desregulación abre el juego, pero también nos obliga a decir 'no todos somos lo mismo'. Como empresas tradicionales vamos a querer cuidar un poco la categoría porque la verdad es que el sistema de larga distancia en la Argentina está reconocido entre los mejores del mundo", detalló el vocero del organismo, Gustavo Gaona.

"Se debe respetar el contrato, el horario, tener una factura perfectamente detallada con donde se pagan los impuestos. El problema no es la competencia de mercado, es que el sistema tiene más de un 70% de informalidad. Eso no es por un exceso de regulación, es por una falta y un abandono del Estado por los controles", sentenció Badaloni dejando entrever la necesidad de "no precarización del servicio".