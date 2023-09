Las 10 marcas más valiosas de la Argentina: cuál lidera el ranking por goleada y qué tienen en común las ganadoras

Con un valor de u$s 3700 millones, Mercado Libre lidera el ranking de las empresas más valiosas de la Argentina, según el informe 'Brand Finance Argentina 2023', elaborado por la consultora estadounidense Brand Finance, que evalúa la valoración de las principales marcas todos los años.

En un complejo panorama de inflación, restricciones y crecimiento prácticamente nulo, la valuación de Mercado Libre -que resultó un 1,1% inferior a la del año pasado- es aún superior a la suma de las otras nueve marcas que encabezan el top-10 del ranking. En su conjunto, las 10 suman u$s 7300 millones, un 19% más que el valor registrado en 2022.

La plataforma de comercio electrónico fundada por Marcos Galperin es también la marca más fuerte, con una puntuación de 89,4/100 y una calificación de AAA en el 'Índice de Fortaleza de Marca' (BSI, por sus siglas en inglés). "El liderazgo regional, la solidez, la innovación constante y la ejecución efectiva son puntos destacados que sostienen el éxito de Mercado Libre", explicó la consultora, además de resaltar "la confianza entre los usuarios, la fuerte presencia digital y la expansión a un amplio ecosistema de servicios".

A Mercado Libre le sigue Globant en segunda posición en el listado. Fue la compañía que más creció de forma interanual (con un 51%) hasta los u$s 1200 millones. La firma global de desarrollo de software, con sede en la Argentina, emplea a más de 25.000 trabajadores y tiene como clientes a grandes corporaciones, como Google, Electronic Arts y Santander.

En tercer puesto, figura YPF. En medio del juicio multimillonario que enfrenta el país -que, tras el fallo del viernes, se encamina a pagar la sentencia más cara de la historia argentina, por u$s 16.050 millones-, el valor de la petrolera estatal cayó un 3%, a u$s 601,3 millones, comparado a 2022.

Aún así, según el ranking, la principal empresa de energía y combustibles del país "cuenta con gran reconocimiento de marca e infraestructura y se beneficia de las actualizaciones de tarifas". Reportó una ganancia neta de u$s 341 millones en el primer trimestre del año, un 28% superior a los resultados del mismo periodo de 2022. Y en un contexto económico frágil, mantiene la meta de los u$s 5000 millones de inversión previstos para este año.



En cuarto y quinto puesto se ubicaron Banco Galicia y Banco Macro, respectivamente. "Las empresas de servicios públicos y financieros están protegidas de la inflación por actualizaciones periódicas de tarifas y tasas. En general, se han beneficiado de las altas tasas de interés, pero esperan un 2023 menos dinámico por menores depósitos y crecimiento nulo de la economía", aclaró el reporte.

Galicia fue la marca que experimentó la mayor caída en su valuación, un 35%, hasta los u$s 390,3 millones. Así y todo, sigue siendo el banco privado más grande y más valioso del país. Aunque tuvo buenos resultados en 2022 por aumentos en las tasas de interés, proyecta cerrar 2023 con un crecimiento más moderado. En tanto, el valor de la marca Banco Macro subió un 1% hasta los u$s 359,3 millones, afianzándose como el segundo banco privado del país.

Una fintech logró entrar al listado . Anteúltima en la tabla está Tarjeta Naranja, el tercer banco privado argentino más grande por activos totales que cotiza en Wall Street y que creció en cartera de préstamos y depósitos en el último año, pero prevé menor dinamismo para 2023 debido a la inflación. Su valor de marca cayó un 2%, hasta los u$s 117 millones. Tras un 2022 de expansión, el contexto obliga a la entidad a moderar su crecimiento y enfocarse en la calidad de su cartera.



En tanto, otras cuatro marcas se incorporaron este año al ranking: Personal en el sexto puesto con u$s 303 millones y una suba de la valuación del 3%; La Paulina en el séptimo casillero con u$s 162 millones (sin variación respecto del año pasado); Quilmes con u$s 162 millones y 32% de incremento; y Aerolíneas Argentinas, que quedó décima con u$s 104 millones y una baja del 19%. Con ellas, el ranking aumenta un 50% en cuanto a su tamaño y un 19% en cuanto al valor de marca.



Qué tienen en común las 10 marcas más valiosas que figuran en el top-10 del ranking

Algunas de las empresas argentinas que lograron prosperar a pesar del complejo contexto son, fundamentalmente, exportadoras. "Esto se debe a que el tipo de cambio favorable les permite obtener buenos márgenes en dólares por sus exportaciones", explicó el estudio.



"Otras a que les ha ido bien son las compañías de la economía del conocimiento, ya que exportan servicios basados en el talento local muy demandado en el exterior, accediendo a divisas. Globant es una de ellas. Otros ejemplos fuera del top 10 es Satellogic, start-up argentina de tecnología espacial, que se enfoca en la observación de la Tierra desde el espacio; y Etermax, desarrolladora y editora de juegos móviles como Preguntados, Apalabrados y Triviador para América latina", indicó el informe.

El top-10 de las marcas más valiosas de la Argentina en 2023. Fuente: 'Brand Finance Argentina 2023'.

No obstante, la consultora destacó el contexto al que se enfrentan las marcas argentinas: una alta inflación que disminuye el poder adquisitivo de los consumidores, impactando negativamente en la demanda de bienes y servicios, lo que dificulta el crecimiento, sumado a las restricciones para importar insumos y bienes de capital, que limitan la producción. A ello se agrega la escasez de dólares, que restringe el acceso al financiamiento externo para invertir y expandir capacidad productiva.

En este escenario de inflación elevada y cupos de importaciones, aumentan fuertemente los costos para las compañías, reduciendo sus márgenes. "Asimismo, la incertidumbre desalienta inversiones a largo plazo, clave para el crecimiento. También, la recesión de Brasil, principal socio comercial, golpea las exportaciones argentinas", detalló la consultora.

Aún así, Eduardo Chaves, managing director de la firma en Brasil, comentó que la Argentina es "una tierra de pasión y cultura diversa". "También es el hogar de marcas que logran destacarse tanto a nivel nacional como internacional. No solo representan la innovación, sino que también construyeron un valor significativo en términos económicos", agregó.

Por su parte, Pilar Alonso Ulloa, managing director de la región Iberia (que incluye a España y Portugal) y Sudamérica de la empresa, consideró: "La inflación, las trabas externas, la incertidumbre y el mercado interno estancado generan un contexto adverso para el crecimiento de las empresas locales, donde la mayoría se enfoca en la supervivencia. Pero las marcas argentinas de mayor valor se sustentan en el liderazgo de mercado, su trayectoria, escalabilidad de sus modelos, acceso a mercados externos y actualizaciones de precios que les permiten sortear la coyuntura local".