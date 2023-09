Dafiti se va del país: qué hay que tener en cuenta para acceder a sus ofertas antes de su salida

Dafiti, el gigante de e-commerce de moda brasileño que se va de la Argentina y ya inició su desmantelamiento, hizo una aclaración a quienes aprovechen los últimos días de ofertas de la tienda. Los clientes que hagan compras hasta el 18 de septiembre solo podrán pedir el reembolso del dinero hasta el 1° de octubre, en caso de un cambio. No se aceptará cambios de talle.

La semana pasada, la plataforma de comercio electrónico publicó una liquidación final: ofrece todos los productos que quedaron en la tienda online a mitad de precio y 3 cuotas sin interés. En algunos de los casi 4000 artículos de la selección, se consigue hasta un 80% off. Si el usuario se suscribe al newsletter del sitio, obtiene un 8% de descuento adicional en la primera compra. Desde $ 34.999, los envíos son gratis. Y en algunos casos, son gratuitos independientemente del monto de los consumos.

Liquidación final de Dafiti: qué se puede comprar hasta el 18 de septiembre

En la Argentina, Dafiti ofrece indumentaria, calzado, accesorios, artículos de belleza y perfumes de más de 500 marcas locales e internacionales. Entre ellas, Adidas, Converse, Fila, Under Armour, Tommy Hilfiger, Carter's, Lacoste, Levi's, Nike, Puma y Wanama, entre otras tantas. En 2020, fue distribuidora oficial en el país de GAP.

Entre las ofertas destacadas, se encuentran en calzado femenino rebajas de hasta el 80%. Por caso, unas zapatillas Adidas se consiguen a $ 21.099 (antes $ 46.999), unos borcegos negros a $ 4499 (antes $ 16.560) y unas botas negras bajas a $ 4599 ($ 15.450). También hay calzas y pantalones desde $ 3999, además de remeras, swetears y más prendas de indumentaria.

La oferta de hombres incluyen más de 500 artículos, como bóxers, pantalones, remeras, swetears, zapatillos y zapatillas desde $ 1099. Y en el segmento infantil, hay más de 540 ítems de ropa interior, pijamas, buzos, joggins, calzas, remeras y enteritos desde $ 699.

Quienes hagan compras en Dafiti hasta el 18 de septiembre solo podrán pedir el reembolso de dinero, en caso de realizar un cambio.

"Dafiti posee la mejor selección de marcas, que son renovadas constantemente para ofrecer los mejores productos que se encuentran en el mercado. En cada estación, la lista aumenta a disposición de ustedes con una gran diversidad de artículos", explica la página web, y agrega que "los calzados, los accesorios y la ropa evolucionan con la moda, para estar atentos a las nuevas tendencias y los últimos acontecimientos del mundo fashion".



Dafiti abandona la Argentina y se suma al éxodo de multinacionales

La multinacional brasileña, que buscó llenar el vacío tras la salida de Falabella, abandona el mercado local y se suma a la lista de empresas que cerraron sus operaciones en un contexto en el que las compañías revisan sus negocios por el clima de incertidumbre política y económica de cara a las elecciones generales de octubre y el rumbo que tomará el país en diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno.



"Para mantener la sostenibilidad del negocio y crecer como destino online de moda y lifestyle, Dafiti revisa y reajusta periódicamente los costes. Desafortunadamente, estos cambios afectaron recientemente al negocio en la Argentina y confirmamos la liquidación ordenada de Dafiti Argentina en los próximos meses", señalaron a El Cronista fuentes de la empresa, fundada en 2011 en Brasil, en principio para vender calzado femenino, hasta que incorporó vestuario y accesorios y se expandió a más países.

Dafiti puso el stock que queda en su tienda online a mitad de precio y 3 cuotas sin interés.

Según explicaron desde la firma -que forma parte de Global Fashion Group (GFG), holding de moda con operaciones en 17 países-, la decisión se debe al "prolongado periodo de alta inflación", "las trabas a las importaciones" y "los proveedores que se niegan a trabajar de forma directa", lo que "puso a prueba la capacidad para operar el negocio". En ese sentido, aseguraron que la filial local experimentó "un empeoramiento de la rentabilidad" y un "flujo de caja libre normalizado negativo".



Además, explicaron que no ven "signos de mejora en las perspectivas, dados los problemas a los que se enfrenta la industria de la moda y el comercio minorista a nivel mundial, combinados con el actual entorno macro argentino, que no muestra señales de desaceleración".

"Se trata de una decisión muy difícil y, en las próximas semanas, nos centraremos en cumplir nuestras obligaciones con el personal, los socios comerciales y otras partes interesadas", apuntaron desde la compañía de comercio electrónico, y agradecieron a los colaboradores "por su compromiso a lo largo de los años".

Según Dafiti, la filial local de la plataforma de moda y lifestyle experimentó "un empeoramiento de la rentabilidad".

En 2022, y tras una década de funcionamiento, Dafiti adecuó su estructura luego del boom que vivió por las compras virtuales en pandemia, con metas de crecimiento más moderadas para lo que llaman "el armario más grande" de la región. En esa hoja de ruta, en contramano con la dirección del negocio en la Argentina, busca crecer en los otros países donde opera: Brasil, Chile y Colombia, mercados en los que tiene "una estrategia ambiciosa".



Al respecto, la empresa indicó que tras la vuelta a la 'normalidad', luego de las restricciones por el Covid-19, los consumidores volvieron a hacer compras físicas en tiendas, lo que la obligó a adaptarse a este comportamiento. No obstante, confían en que "la tendencia a largo plazo es que la gente cada vez se sienta más segura de comprar en el canal digital".

Para mejorar sus centros de distribución, Dafiti incorporó tecnología como 300 robots en San Pablo (Brasil), implementación que incorporará próximamente, a una escala menor, en Chile. En la Argentina, en plena cuarentena, en abril de 2020 estrenó en Garín un centro de almacenamiento con capacidad para 850.000 unidades, con un procesamiento potencial de 10.000 unidades diarias.

En Garín, el centro de distribución que Dafiti estrenó en 2020 tiene capacidad para almacenar 850.000 unidades.

En 2021, se renovó la conducción ejecutiva. Los cofundadores Philipp Povel, el ex CEO; y Malte Huffmann, ex Digital Marketing Manager, dieron un paso al costado tras 10 años de liderazgo. Sus salidas no fueron las primeras bajas. Otros dos de los cofundadores, Malte Horeyseck y Thibaud Lecuyer, también dejaron la compañía en 2017 y 2019, respectivamente.



De momento, Dafiti no tiene contemplado abrir operaciones en más mercados. El plan es aprovechar las oportunidades en los que está presente. Así, busca impulsar las ventas con la mejora del servicio al cliente, ampliar el surtido de marcas, sumar partners y optimizar los plazos de entrega, "para consolidar la posición de liderazgo en la región".