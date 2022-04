Laboratorios alertan que pueden faltar medicamentos por trabas a las importaciones

Los laboratorios alertan que la nueva normativa del Banco Central con respecto a las importaciones podría generar faltante de medicamentos de todas las clases terapéuticas.

Así lo expresaron en una nota enviada al presidente del Banco Central las empresas que integran Cooperala (Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos) junto con Cilfa (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos).

Los laboratorios argentinos se sumaron así a los extranjeros, reunidos en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) que ya habían hecho su presentación tras los cambios normativa del Banco Central sobre el cupo de dólares al que pueden acceder las empresas para compras en el exterior.

"Hoy en día fácilmente superamos el valor propuesto porque dicho monto se calculó en pandemia con productos de otras características y con otro volumen. Pero, además, justamente la pandemia mundial provocó aumentos en la logística en dólares, por lo cual se necesitan más de estos billetes para traer los medicamentos", explica Juan José Marconi, director ejecutivo de Cooperala, quien agrega que "en otras ocasiones en las que hubo modificaciones al cupo no se incluyó a los laboratorios".

Importaciones: ¿alcanzan para las empresas los dólares extra que habilitó el Banco Central?



Trabas a las importaciones frenan la construcción de edificios de lujo





De ahí, que las firmas involucradas, habilitadas por la Anmat, pidieron ser excluidas de la nueva normativa del Banco Central . Y tras un último comunicado al Banco Central, el 11 de abril, pidieron una reunión con el Ministro de Desarrollo

Si bien aún no se percibe el problemas de abastecimiento, las empresas aseguran que es porque aún tienen stock, pero de no modificarse la situación comenzará a haber faltantes porque no solo no faltan medicamentos , sino también insumos como blisters, aluminio o PVC o materia prima que también perjudica el producción de remedios de fabricación local.

"Dadas las respuestas de proveedores del exterior, que dentro de pocas semanas se estará afectando el stock disponible de materias primas, insumos y medicamentos en los laboratorios farmacéuticos. Esta falta de suministro podría derivar en que los laboratorios tengan que dar falta de algunos medicamentos en la Anmat, con las graves consecuencias que ello podría implicar para la continuidad de tratamientos de salud de los pacientes en particular, y de la salud pública en general", expresaron los laboratorios.

" De los 85 laboratorios que formamos Cooperala, siete u ocho ya tienen problemas de suministros ", cuenta Marconi.

Los laboratorios aseguran que superan fácilmente el cupo que les da el Banco Central para importar

Qué dice la nueva resolución del Banco Central

El pasado 3 de marzo a través de la resolución "A" 7466, el Banco Central modificó los cupos de acceso al mercado de cambio para pagos en el exterior y dispuso los siguientes cupos para las importaciones para 2022 y estableció dos categorías: por una lado, se asigna al importador SIMI A el menor de estos dos montos: el valor FOB de sus importaciones de 2021 más el 5% o el valor FOB de sus importaciones de 2020 más el 70% .

En el caso de los SIMI B, las importaciones tienen que ser financiadas en 180 días, a diferencia de los 90 con las cuales se venían haciendo.

"Si a un proveedor le cambias las condiciones de pago te aumenta el precio", argumenta Marconi.

El director de la Cámara también agrega un dato: "El año pasado los laboratorio locales exportamos u$s 800 millones. Si no podemos abastecer el mercado interno menos podremos exportar y generar divisas ".