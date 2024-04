La TV ataca: cómo es el consumo de los argentinos en la era del streaming

La oferta de contenidos y nuevos formatos se multiplica en el mundo, con una mayor cantidad de pantallas que acompañan a las personas en todo momento. En estos nuevos escenarios ya consolidados la pantalla de TV sigue ocupando el centro de la escena frente a las opciones de streaming que se abren con el celular, la notebook o la tablet.



La empresa de servicios dedicada a realizar mediciones de audiencia Kantar Ibope Media realizó el informe "Inside Video 2024", que permitió relevar las tendencias del video y la publicidad en la era crossmedia.

El informe destacó que el interés por los contenidos audiovisuales continúa creciendo en Argentina y la televisión se afianza como el centro de información, emoción y entretenimiento del hogar. La oferta de contenidos y nuevos formatos se multiplica, con una mayor cantidad de pantallas que acompañan a las personas en todo momento.



Como primera referencia del trabajo, se destaca que el 85% de los argentinos mira televisión frecuentemente, con un visionado diario de cuatro horas promedio. Pero a esa referencia cuantitativa, se suma que el 51% de su audiencia son personas de entre 4 y 49 años y que el 42% de los argentinos confía en la televisión para mantenerse informado.



Un dato relevante que habla de la sustentabilidad de la TV como negocio es que el 98% de los anunciantes del Top100 invirtió el último año en publicidad televisiva, aunque a la vez el 46% de los encuestados está suscripto a uno o más servicios de streaming de videos pagos.

En el mismo sentido, un mensaje para las operadoras de los distintos formatos es que el 44% de los argentinos considera que aceptaría publicidad en TV/Video streaming si su suscripción fuese más barata.



Personalización y masividad

Ariel Hajmi, CEO Kantar Ibope Media Argentina, Chile y Uruguay, explicó que "la multiplicación de la oferta de contenidos audiovisuales es constante. La evolución de qué, cómo, cuándo y dónde se consumen también. Las audiencias se entrelazan entre la personalización y la necesidad de lo masivo para compartir en la aldea local y la global".



La multiplicación de la cantidad de pantallas se sostiene en cifras que indican que los argentinos usan múltiples dispositivos de manera cotidiana, a tal punto que el 91% tiene acceso a dos pantallas (TV y celular), el 79% a tres pantallas (TV, celular y notebook) y el 33% a cuatro pantallas (TV, celular, notebook y tablet).

Dentro de esa pluralidad de pantallas disponibles, se destacó en el informe que, a ese 85% de los argentinos que mira televisión frecuentemente, le siguen con un crecimiento sostenido en los últimos años los videos en Youtube (67%). Las redes sociales Instagram y Facebook ocupan el tercer puesto de alcance de visionado mensual con el 53 por ciento.

Esta atención distribuida genera una primera reflexión del analista de Kantar Ibope, quien entendió que "para maximizar el tiempo de visionado será necesario generar alianzas para facilitar que se pueda disponer de manera agregada y sencilla todos los tipos de contenidos".

Las plataformas de streaming multiplicaron la oferta de contenidos

Los contenidos en vivo con sabor local sean noticias, deporte o entretenimiento se interrelacionan con los contenidos on demand, donde las nuevas tendencias muestran el surgimiento del modelo de negocios como el SAVOD (subscription and ad-supported video on demand), que permite acceder gratis a contenidos que están acompañados por publicidad y a otros más exclusivos por suscripción.

Otro modelo en crecimiento es el de los canales FAST (free ad-supported streaming televisión) que ofrecen online contenidos programados para cada día y horario como en la "appointment TV".

A la ya mencionada atención que los argentinos le dedican a la tv con cuatro horas diarias y su rol como preferencia informativa (42%) y su principal fuente de entretenimiento (36%), se destaca que el 53% de los encuestados opina que los servicios de transmisión de TV online cambiaron la forma en que miran televisión.



Por ejemplo, el 31% de los argentinos mientras mira TV, consulta internet para saber más sobre un producto o servicio visto en la televisión, en tanto que un 60% de mira streaming de video, ya sea gratuito o pago, con una dedicación de cinco horas y 43 minutos por semana promedio.