Cuando algo no funciona en un negocio, la respuesta casi automática es sumar. Más equipo, más herramientas, más reuniones, más horas. Tiene sentido en la superficie: si algo falta, agregás. Pero la mayoría de las veces el problema no es que falta algo. Es que sobra demasiado de lo equivocado, y eso que sobra está ocupando el lugar de lo que realmente tendría que estar funcionando. Hay una confusión muy común entre complejidad y profesionalismo. Como si tener más capas, más procesos, más software, más personas coordinando más cosas fuera señal de que el negocio está maduro. Y en muchos casos es exactamente al revés: esa acumulación es lo que frena el crecimiento. Uno de los primeros ejercicios cuando trabajamos con dueños de negocios en consultoría que quieren escalar es mapear todo lo que están haciendo. No para agregar, sino para entender qué debería dejar de existir. Lo que aparece casi siempre es igual: reuniones sin propósito claro, servicios que consumen recursos y generan pocos resultados, procesos que se repiten con pequeñas variaciones sin que nadie haya decidido cuál es el definitivo. La acumulación tiene esa característica: crece sola si nadie la revisa con ojo crítico. Un negocio demasiado complejo no escala, colapsa. Porque escalar implica replicar, y no se puede replicar lo que no está claro. Cuando el modelo operativo depende de decisiones implícitas, de que cierta persona esté disponible o de que todos “ya saben cómo se hace”, el crecimiento se vuelve frágil. Cada nuevo integrante, cada cliente nuevo, cada línea de servicio adicional suma presión sobre algo que ya estaba tensionado. La pregunta que más libera en este proceso no es “¿qué deberíamos sumar?”. Es “¿cómo se vería esto si fuera simple?”. Porque la simplicidad es precisión. Saber exactamente qué hay que hacer, quién lo hace y cuándo. Y tener la claridad suficiente para decirle que no a todo lo que no encaja en ese esquema. Definir qué dejar de hacer es una decisión estratégica, no una renuncia. Un negocio que sabe qué no hace tiene más fuerza en lo que sí hace. Simplificar no es algo que se hace una vez y listo. Es una práctica que requiere honestidad sobre lo que está funcionando y lo que se sostiene por inercia. Es revisar periódicamente qué procesos, herramientas y decisiones siguen siendo relevantes, y cuáles se convirtieron en ruido que consume energía sin generar valor para el negocio ni para los clientes. El resultado de ese trabajo no es un negocio más pequeño. Es un negocio más claro. Uno donde cada persona sabe qué se espera de ella. Donde los clientes reciben una experiencia consistente. Donde el fundador puede salir del día a día porque el sistema tiene la solidez para sostenerse solo. Eso es profesionalizar un negocio. No agregar capas. Eliminar lo que no sea esencial hasta que lo que quede sea lo suficientemente sólido para crecer.