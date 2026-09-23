El mercado argentino de leasing tiene un gran potencial de crecimiento. Y si bien ya existe una demanda significativa, todavía hay mucho margen para incrementar su alcance. En ese contexto, la movilidad aparece como uno de los sectores que ofrece mayores oportunidades de expansión.

“El leasing tiene un camino que recorrer que es la comprensión de que es la herramienta ideal para adquirir bienes, sobre todo aquellos que se van a recambiar. De la mano de eso, nosotros tenemos que estar atentos a las nuevas tecnologías porque hay que entender la industria de los bienes que uno financia y ofrecer un buen producto al cliente”, destacó de manera muy contundente Gabriela Tolchinsky, CEO de The Capita Corporation durante la Mobility Summit organizada por El Cronista y la revista Apertura.

En relación con los nuevos sectores estrella de la economía señaló que, cuando se trata de requerimientos de movilidad, el leasing es clave. “Minería y Oil & Gas son sectores que demandan bienes de capital, especialmente de vehículos y al tener un desgaste importante comprenden el concepto de cambiar la flota”, explicó la ejecutiva.

Sobre el rol de las nuevas tecnologías en el leasing aplicadas a la movilidad señaló que son muy relevantes. “La explotación de esos datos nos dice que tipo de industria consume tipos de modelos. Además, si sumás telemetría entendés cómo circula el usuario, cómo usa el vehículo, quiénes cometen infracciones y de ese modo podés hasta mejorar un seguro”, indicó.

Para cerrar, Tolchinsky ofreció una mirada optimista sobre el futuro del leasing y la movilidad, aunque señaló que todavía queda una última milla: avanzar en incentivos fiscales para los consumidores.