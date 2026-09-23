Pablo González, Associate Partner de EY Argentina analizó cómo se está transformando la industria automotriz a partir de las nuevas tecnologías y la electrificación.

En el comienzo de la charla explicó que la electrificación avanza a distintos ritmos según las regulaciones y la dinámica de cada mercado. Mientras Europa apunta a un mercado de vehículos con cero emisiones hacia 2035, en China es una electrificación de facto porque el mercado mismo tracciona la venta.

“Oriente cuenta, entre otras ventajas, con el desarrollo de baterías: concentra el 80% de la producción y los semiconductores. A su vez, se retroalimenta con Occidente que tiene desarrollo de marcas, autopartistas y la cadena de suministro muy bien armada”, sostuvo, para referirse a la sinergia entre ambas regiones.

A su vez, señaló que la Argentina está en un momento de transición y que 2026 será el primer año con una serie completa de datos para medir el impacto de la electrificación. “La participación de los vehículos eléctricos ya es considerable y se estima que representan entre el 12% y el 15% de las ventas de autos”, concluyó.