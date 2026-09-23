La movilidad corporativa atraviesa una transformación impulsada por nuevas demandas de los clientes, el avance del renting y una gestión centrada en datos.

Al referirse al segmento de los viajes ejecutivos, Eduardo Cappello, Operations & Services Manager, Universal Traslados, señaló que las exigencias de los clientes son cada vez mayores y que hoy ya no alcanza con ofrecer un servicio punto a punto. Como empresa pionera en este mercado, la compañía busca responder a las nuevas necesidades con una propuesta más integral, capaz de ofrecer una experiencia diferencial.

“Hoy, el servicio comienza desde la gestión de la reserva. Hay un nivel de servicio integral que supera al anterior”, explicó.

Por su parte, Arturo Simone, Presidente, CEO & Fundador de RDA Mobility, sostuvo que en la gestión de flota corporativa, “los clientes buscan menor cantidad de flota, menor inmovilización de vehículos, tenerlos en tiempo y forma, en buen estado y tercerizar en nosotros el mantenimiento”.

Movilidad sustentable, el próximo desafío

En cuanto a la sustentabilidad, Cappello señaló que, si bien comienza a aparecer entre los requisitos de los clientes, todavía tiene más peso en el discurso que en el proceso de toma de decisiones concretas.

“La sustentabilidad está cada vez más presente y va a tener mayor peso, pero estamos en un estado incipiente”, afirmó. En ese contexto, destacó que Universal Traslados se propone llegar a 2030 con una flota híbrida o eléctrica, aunque reconoció que las deficiencias estructurales generan dudas sobre la posibilidad de volcarse por completo a esta tecnología.

“A la hora de trabajar con empresas multinacionales tenemos la exigencia de emitir periódicamente reportes de sustentabilidad. Somos una compañía B2B y para nosotros es un punto central en las conversaciones con nuestros clientes”, sostuvo Arturo Simone.

Además, señaló que de cara al futuro se necesita una movilidad de menor costo y desgaste del medio ambiente.

Modelo europeo

Consultado sobre el renting en otras partes del mundo, Simone destacó que el modelo a seguir es Europa, dónde más del 50% de las compañías adquieren sus vehículos a través de este formato.

“En Argentina es un camino que se está iniciando. Estimamos que entre un 3% o 4% como máximo de las empresas adquieren sus flotas bajo este formato por lo que somos muy optimistas en relación a las oportunidades que tenemos por delante”, detalló.

Sobre los viajes ejecutivos, Cappello sostuvo que se trata de un mercado ambivalente, con competidores que entran y salen. “Las encuestas de satisfacción que realizamos hablan de cómo nuestros clientes se sintieron durante el viaje, no de la cantidad de kilómetros recorridos. El crecimiento tiene que ver con dar un servicio muy diferente al que da una aplicación”, destacó.

Simone explicó que siempre se busca generar la mayor eficiencia posible y ayudar a los clientes a adquirir vehículos de la forma más conveniente: con menores costos de mantenimiento, menos siniestros y gastos de seguro, y una renovación de flota más eficiente. “Para eso, la gestión de datos y el monitoreo en tiempo real se convirtieron en la columna vertebral del negocio”, explicó.

Eduardo Cappello coincidió en que para llegar a la hiperpersonalización los datos son fundamentales y cree que el futuro de la movilidad estará marcado por la automatización de procesos transaccionales y la migración de puestos operativos a puestos de servicio; una movilidad totalmente amigada con el medio ambiente y, por último, la conducción autónoma.