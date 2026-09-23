“Estamos viviendo un momento histórico”, sintetizó Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, al referirse al presente de la compañía, en su presentación en la Mobility Summit, organizada la semana pasada por El Cronista y la revista Apertura.

Asimismo, la ejecutiva indicó: “Renault vuelve a ser Renault, con una gama moderna, atractiva, más inteligente e innovadora que responde a clientes muy exigentes que buscan conectividad dentro del vehículo”. Además, Solari destacó que este nuevo modelo se suma a los históricos vehículos medianos que han acompañado a los argentinos durante varias décadas.

Niagara es, sin dudas, un punto de inflexión porque se trata de “la primera pick up compacta fabricada en Argentina”, señaló Solari.

Para desarrollar el proyecto, la compañía trabajó durante tres años y realizó una inversión de u$s 400 millones. El lanzamiento en Argentina, realizado hace dos semanas, fue el primer evento de un plan global que incluye 14 lanzamientos en distintos países del mundo.

Nuevo modelo de negocios

“El segmento de las pickups es muy importante en la Argentina y en América latina, y por eso decidimos enfocar este proyecto a la planta Santa Isabel. Queremos cambiar el business model y exportar el producto para comercializarlo en 19 países de la región”, explicó la ejecutiva.

Solari añadió que la motivación llegó luego de observar las necesidades de los clientes y a partir de una idea de movilidad que cambió. “Queremos ofrecer vehículos que faciliten la vida a bordo, que les permitan conectar el celular y tener sus funcionalidades activas”, destacó.

Para desarrollar Niagara, Renault trabajó durante tres años y realizó una inversión de u$s 400 millones

En ese equilibrio entre trabajo y vida cotidiana, Niagara busca sumar una nueva dimensión al concepto de pick up. “Combina lo mejor del mundo para el uso diario y el disfrute de la familia junto con el trabajo ya que se trata de una una pick up robusta y versátil con tecnologías intuitivas al interior del vehículo”, explicó.

Además, con este posicionamiento, Renault sale a la búsqueda de consumidores que históricamente han estado por fuera del tradicional comprador de pickup. “Sin dudas se va a agrandar el segmento de compradores porque ofrece un placer de conducción similar a un vehículo que no es pick up. Vamos a ir a la conquista de clientes que no estaban mirando una pick up”, aseguró.

Niagara cuenta con tecnología aplicada a la conducción con 26 ayudas, Google integrado y la posibilidad de integrar IA a través de Google Gemini. En relación con el confort, “va a ser la mejor del segmento”, no sólo en términos de espacio en las plazas traseras, “sino porque cuenta con un remolque de 710 kilos, más de 900 litros de espacio de guardado en la caja y un motor que ha sido probado con las máximas exigencias”, explica.

Octubre, el mes clave

La pickup va a tener su lanzamiento industrial el 6 de octubre en la planta Santa Isabel ubicada en la provincia de Córdoba. Luego, durante la segunda quincena de octubre llegará el turno de la preventa. Finalmente, Niagara estará disponible en todas las concesionarios Renault del país, durante la primera semana de noviembre. “A inicios de 2028 vamos a lanzar una versión híbrida”, adelantó.

Valentina Solari afirmó que “la marca está en su mejor momento” y agregó: “Esta renovación de marca es con el cliente en el corazón de nuestra estrategia, trabajando en la posventa y la calidad”.