En esta noticia El foco en la experiencia de uso

Diego Cammisa, presidente de Yamaha Motor Argentina y Yamaha Plan de Ahorro destacó que fue un año de gran crecimiento para la compañía en el rubro de las motocicletas. “Como mercado total, proyectamos terminar el año con 900.000 motos. Llegamos agosto con 750.000 patentamientos acumulados en lo que va de 2026. Un crecimiento interanual de 38%”, sostuvo.

Además, destacó el posicionamiento de las motos como un elemento de movilidad en todo el país. “El Noroeste y el Nordeste, particularmente, son los puntos más fuertes de venta. En parte eso se debe a un sistema de transporte público que no es tan eficiente como en otros puntos del país. Pero también por el crecimiento de las apps de trabajo y porque tiene la mitad de mantenimiento mensual que un auto, incluyendo seguro, patente, estacionamiento y combustible”, explicó.

Asimismo, Cammisa destacó el peso que tiene Yamaha como marca y señaló: “La responsabilidad de llevar adelante esta marca, con lo que representa en calidad e innovación te lleva a tener que superarte día a día”.

En ese sentido, habló del desarrollo de distintas acciones que lleva adelante la compañía enfocadas en construir una experiencia integral. “Hoy el cliente no quiere comprar el producto y nada más. Tenemos una red de concesionarios para brindar una experiencia de posventa cuando vuelve a hacer sus servicios regularmente o tiene algún problema”, indicó.

El foco en la experiencia de uso

También se refirió a otros productos enfocados en mejorar esa experiencia. “Estamos ofreciendo cinco años de garantía, un beneficio que nos diferencia del resto del mercado y fuimos la primera terminal de motos en ofrecer un plan de ahorro que se compone de 60 cuotas”, indicó.

Yamaha tiene 31 años en Argentina y es una filial directa de Japón. En su planta de General Rodríguez, fabrica nueve modelos de motos y un cuatriciclo deportivo, el Raptor 700. La fábrica bonaerense es la única en el mundo, fuera de los Estados Unidos, que fabrica ese producto.

En la planta, dónde se produce el 95% de los productos que comercializa la empresa, la sustentabilidad tiene un rol preponderante. “Instalamos paneles solares en un cuarto de la superficie del techo de la planta y eso nos permite abastecer el 100% del consumo del proceso industrial”, cuenta Diego Cammisa.

Finalmente, se refirió al producto que acaban de lanzar para conquistar a un nuevo segmento. “Una moto 115 de centímetros cúbicos y de uso diario. Es la moto de la movilidad urbana y que representa un 60% del mercado”, finalizó.