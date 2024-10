Vista acelera en Vaca Muerta: u$s 1100 M para llegar a 100.000 barriles diarios en 2025

Vista, la energética que lidera Miguel Galuccio, invertirá más de u$s 1100 millones en 2025 para conectar 60 nuevos pozos en Vaca Muerta y, así, alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios, un año antes de lo que se había puesto la empresa como objetivo.

Así lo anunció el ex CEO de YPF, durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2024.

La actualización del target, que incluye un ebitda proyectado de u$s 1650 millones también a lograr en 2026, se debió a tres hitos significativos que ocurrieron este año, explicó Galuccio.

En primer lugar, la empresa se encamina a lograr una producción promedio de 85.000 barriles diarios en el cuarto trimestre de 2024, por el aumento de la actividad en Vaca Muerta. Esto, explicó la empresa, es un aumento del 50% contra el mismo volumen del año previo.

Además, Vista se aseguró una capacidad de transporte de crudo de 124.000 barriles diarios para fines de 2025, en relación al volumen que ya tiene contrado con Oldelval, la ampliación de ese caño y lo que exportará a Chile.

Como tercer factor, el fundador y CEO de la empresa mencionó un tercer equipo de perforación y un segundo set de fractura, lo que le brinda capacidad para seguir creciendo el próximo año.

Además, Galuccio anticipó que, a partir de estos nuevos objetivos, la empresa está delineando un nuevo plan a largo plazo, que será presentado el año próximo. Su actual programa, anunciado a fines de 2023, es de u$s 2500 millones a ejecutar entre 2024 y 2026, año en el que pensaba llegar a las metas que, ahora, adelantó para 2025. Este plan se había fijdo llegar a los 150.000 barriles en 2030, otro target que, presumiblemente, se adelantará.

Fundada en 2017, Vista hoy es el segundo mayor productor de shale oil (petróleo no convencional) de la Argentina. Sus acciones cotizan en las bolsas de México y Nueva York. En el tercer trimestre, alcanzó una producción total de 72.825 barriles equivalentes diarios de petróleo y gas, un 47% de suba interanual. El volumen de crudo escaló 53%, a 63.499 barriles.

" Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por el aumento en la actividad de pozos, habiéndose conectado 51 nuevos en los últimos 12 meses, con muy buenos niveles de productividad ", señaló la compañía.

" Gracias a estos resultados de producción, la empresa exportó 3,5 millones de barriles de crudo durante el trimestre, 57% más que en el mismo trimestre de 2023 ", precisó.

El lifting cost, en tanto, fue de u$s 4,7 por barril, una disminución del 2% contra el logrado al 30 de junio de 2023.

Los ingresos totales del período fueron de u$s 462 millones, un 53% más que un año antes, impulsados, principalmente, por el aumento de la producción de petróleo. El ebitda, de u$s 310 millones, mejoró 37% interanual.

Sin embargo, la utilidad neta ajustada del trimestre cayó 57%, a u$s 52,7 millones, " impulsada por un mayor impuesto sobre la renta corriente y depreciaciones, agotamiento y amotrizcaciones, y parcialmente contrarrestada por un mayor ebitda ajustado ", consignó la empresa.

En nueve meses, sus ingresos sumaron u$s 1176,45 millones, contra u$s 859,68 millones de enero-septiembre 2023. Por su parte, la utilidad neta escaló a u$s 383,75 millones, desde u$s 264 millones de un año antes.