Las fragancias para el hogar han evolucionado de ser un lujo sutil a convertirse en un componente fundamental en la creación del bienestar en el hogar. Las principales cadenas de supermercados en España ya no solo compiten en términos de precio, sino también en la oferta de experiencias sensoriales. Por esta razón, Mercadona ha añadido a su catálogo el ambientador varitas Pistacho Bosque Verde. Este producto, disponible en su tienda en línea y con una creciente aceptación entre los clientes de la cadena valenciana, promete llevar la opulencia de Dubái a su hogar. La duración media del producto oscila entre tres y cuatro semanas, dependiendo de variables como la ventilación, temperatura ambiental y número de varitas utilizadas. Algunas opiniones sugieren que dos o tres varitas son suficientes para aromatizar espacios medianos. Este ambientador se presenta en formato Mikado, con un frasco de 40ml y varitas difusoras cuya intensidad puede regularse según la cantidad empleada. La característica principal de este producto es su fragancia a pistacho, una nota olfativa poco habitual en productos para el hogar y caracterizada por su perfil dulce y cremoso. Su precio, fijado en 2,10 euros, refuerza su atractivo para un público amplio. Muchos usuarios de redes sociales han valorado positivamente su relación calidad-precio, destacando la persistencia de la fragancia y su similitud con productos de gama superior, como velas aromáticas de autor. Este aroma se caracteriza por su suavidad y dulzura equilibrada, con matices cremosos y envolventes. Esta fragancia ha sido descrita como persistente pero no intrusiva, ideal para acompañar la rutina diaria y generar un ambiente relajado. Su perfil olfativo se asocia a menudo con sensaciones de calma y confort. El pistacho se ha consolidado como uno de los sabores de mayor tendencia en el mercado, impulsado por productos virales como los chocolates Dubái, populares entre el público joven. En este nuevo formato, la nota de pistacho se aleja del ámbito gastronómico para convertirse en una opción aromática diferenciadora. Por su versatilidad, esta esencia se adapta a distintos estilos de decoración, desde espacios minimalistas hasta entornos cálidos o rústicos. El diseño del envase también responde a esta intención, con una estética discreta que facilita su integración en el hogar. El ambientador varitas Pistacho Bosque Verde se encuentra disponible en la tienda online oficial de Mercadona y en sus establecimientos a lo largo de España. Con esta incorporación, Mercadona refuerza su estrategia de ofrecer productos funcionales que, al mismo tiempo, aportan valor emocional y estético al entorno doméstico. El resultado es una estancia aromatizada con una fragancia dulce y cálida, con un fondo ligeramente fresco. Numerosos consumidores coinciden en que genera un ambiente acogedor y agradable, e incluso han señalado que ha despertado comentarios positivos entre sus visitas. Para utilizarlos se debe retirar el tapón del frasco, introducir las varitas y esperar unos minutos hasta que comiencen a absorber el líquido. La intensidad puede ajustarse mediante la cantidad de varitas utilizadas. Para prolongar la duración del producto, se aconseja evitar su ubicación en zonas con corrientes de aire.