La educación ambiental, una herramienta para cambiar el mundo

La Ley de Educación Ambiental Integral que se sancionó en 2022, está dirigida a todas las edades, grupos y sectores sociales. La norma tiene el fin de territorializar la educación ambiental mediante acciones en el corto, mediano y largo plazo.

En este sentido, María Aguilar, directora de Educación para la Sostenibilidad de Eco House Global, una asociación civil sin fines de lucro que promueve la acción para la sostenibilidad a través de la educación, destacó que la sanción de la Ley "fue un hito fundamental porque la educación ambiental estaba muy ligada a la voluntad de cada institución". Entonces, siguió: "La norma lo institucionaliza. Esto significa que en todas las provincias haya un área que se encargue de que esto suceda, que se cuente con un presupuesto y que llegue a cada rincón de la Argentina".

En este sentido, explicó: "Si en todas las instituciones, tanto educativas como sociales, se empieza a hablar del cuidado ambiental desde niveles iniciales, los chicos empiezan a entender cuáles son las problemáticas que tienen en sus comunidades".



No obstante, destacó que "una persona no puede aportar una solución a un problema que no sabe que existe. En el caso de que sepa, si no tiene las herramientas, tal vez no sepa que puede ser parte de la solución. En este sentido, la educación es clave, tanto a nivel formal, que es en escuelas y universidades, como a nivel informal que es a través de medios de comunicación y en las calles".