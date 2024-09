La Argentina es el país con más 'trabajadores aburridos' de la región

Le percepción de bienestar de los empleados en sus puestos de trabajo produce niveles más altos de productividad. Por eso, cuando los departamentos de Recursos Humanos advierten que los integrantes de sus planteles sienten que sus funciones son tediosas y agotadoras, es indicio de que pueden haber sido afectados por el síndrome de burnout.

A partir de un relevamiento de la consultora de empleo Bumeran, el 71% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que sus talentos manifestaron que estaban "aburridos", desmotivados o atravesando este tipo de síntomas. Pero la cifra se incrementa al 86% cuando se trata de la percepción de los profesionales sobre lo que atraviesan sus talentos.

Los argentinos en la región

Con ese 86%, la Argentina es el país con el mayor porcentaje de especialistas que detectan que las personas trabajadoras padecen de "boreout". Le siguen Chile, con el 83%; Ecuador y Perú, con el 81%; y Panamá, con el 78%, países en los que se realizó el relevamiento, con 4265 personas.

El síndrome de boreout es un término que describe el estado de agotamiento y falta de interés causado por el aburrimiento crónico en el lugar de trabajo que - diferencia del síndrome de burnout, que es provocado por el estrés y la sobrecarga de trabajo-, surge cuando las tareas son monótonas, repetitivas, y no representan un desafío para el talento.

Las personas que lo padecen, a menudo, experimentan una falta de motivación y satisfacción, lo que puede llevar a una disminución en la productividad y el bienestar general. Entre los principales síntomas, pueden presentarse el desinterés, la infravaloración y la falta de estimulación.

A partir del relevamiento de Bumeran, se dieron varias definiciones sobre el alcance de estas percepciones, tanto por parte de los trabajadores como de sus empleadores. Así, el 55% de los especialistas no implementa ninguna medida; el 10% trabaja en conjunto con los talentos para identificar soluciones personalizadas y el 9% ofrece apoyo emocional.

" El estudio revela que los expertos en la Argentina detectan que las personas trabajadoras se aburren o sienten que sus tareas están por debajo de sus habilidades. Frente a esta situación, es crucial que desde las instituciones implementar estrategias para evitar la desmotivación y potenciar el talento ", explicó Federico Barni, CEO de Jobint, empresa de soluciones tecnológicas para el mercado laboral que pertenece a Bumeran.

El boreout disminuye el compromiso organizacional, la calidad del trabajo y aleja los talentos

Valoración y desafíos

Pero la sensación de aburrimiento no lo es todo. La encuesta también arrojó que ocho de cada 10 talentos creen que realizan tareas que están por debajo de su capacidad.

Más precisamente, el 82% de los colaboradores considera que está llevando adelante tareas que están por debajo de sus capacidades en el trabajo, de nuevo, el porcentaje es el más alto de la región. En Chile, el 77% siente lo mismo; en Perú el 76%; en Ecuador el 69%; y en Panamá el 68%.

Además, el 87% de los talentos considera que en sus trabajos no se lo desafía lo suficiente, o que no están utilizando sus habilidades y capacidades al máximo. Solo el 13% opina lo contrario.

Sobre las razones por las cuales sienten que en sus trabajos no se les desafía lo suficiente, el 28% afirma que su empleo no está alineado con sus intereses personales o profesionales; el 23% cree que esto se debe porque no se fomenta la creatividad o la innovación, lo que limita la capacidad para proponer nuevas ideas o soluciones; y el 18% menciona que no se le asignan proyectos que le permitan crecer.

Ante estas situaciones dadas, las áreas de RR.HH. tienen la necesidad de identificar qué factores contribuyen al desarrollo del boreout en el entorno laboral. Para el 33% de los especialistas, la falta de reconocimiento o valoración por parte de los superiores es uno de los principales factores.

El 20% cree que es la monotonía y la repetitividad en las actividades laborales; y el 19% menciona la ausencia de desafíos o tareas interesantes.

En cuanto a las medidas para evitar o prevenir el síndrome, el 36% indica que fomenta un ambiente de trabajo positivo y colaborativo; el 27% afirma que toman otro tipo de medidas, como escuchar o contención; y el 17% asigna proyectos especiales o desafiantes que permitan a los empleados utilizar y desarrollar nuevas habilidades.

Finalmente, la encuesta de Bumeran intenta analizar cómo impacta que los talentos estén "aburridos" o sufriendo boreout en la organización. Y, en este punto, el 26% de los profesionales considera que disminuye el compromiso organizacional; el 24% que afecta a la calidad del trabajo; y el 16% que se produce la pérdida de talentos.