La agencia estadounidense Tombras abre su servicio de medios y quiere competir con las grandes

La agencia de publicidad independiente Tombras tiene planes de crecimiento en la Argentina. Tras la adquisición de Niña el año pasado, la compañía decidió lanzar Tombras Media, una nueva unidad de negocios con la que busca combinar la creatividad con los resultados de negocio.

Desde la oficina en Buenos Aires, la primera que la compañía tiene fuera de los Estados Unidos, Tombras apunta al mercado regional. En un primer momento buscarán desarrollar el segmento de Media Services en el Cono Sur, para después apuntar a mercados como México y Colombia .

La nueva unidad de negocios estará liderada por Alejandro Fuenmayor, Chief Media Officer de Tombras. Junto con él estará Natalia Verri, que se sumó a la agencia desde Havas, uno de los grandes jugadores del sector.

"Apuntamos alto. Queremos ser la mejor agencia del mundo, pero para eso primero tenemos que ser los mejores de la región. Empezamos con un equipo chico de cinco personas, pero antes de fin de año vamos a incorporar a otras diez", dijo Fuenmayor.

Expansión

Durante el evento en el se realizó el lanzamiento Pablo Panigatti, Head de Business Development Latam de Tombras, explicó que el servicio de medios marca un plazo clave en la expansión de la operación en la región.

"Hoy contamos con lo mejor de dos mundos: la creatividad y la estrategia que ya nos diferenciaban, sumadas a un equipo de medios que hace que las ideas se traduzcan en impacto real de negocio. Y ese es el puente que queremos construir junto a nuestros clientes", señaló.

Tombras fue fundada en 1946 en la ciudad estadounidense de Knoxville. En agosto del año pasado, la compañía adquirió la agencia independiente argentina Niña, fundada por Gonzalo Vecino, Pablo Álvarez Travieso y Pablo Panigatti.

Desde ese momento la oficina argentina comenzó a operar desde entonces como TombrasNiña, liderada por los tres socios fundadores: Gonzalo Vecino (CCO Latam), Pablo Álvarez Travieso (CCO Latam) y Pablo Panigatti (head of business development Latam), y con Jeff Benjamín, CCO de Tombras, al frente de la supervisión de la creatividad a nivel global.

En 2024 fue nombrada Independent Agency of the Year en los A-List & Creativity Awards 2024 de Ad Age. El equipo global está liderado por Dooley Tombras (presidente) e incluye a Juan Tubert (CTO y ex R/GA Buenos Aires), así como Avinash Balig (ECD de Tombras NY y ex director creativo en Madre Buenos Aires).